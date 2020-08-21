الشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي يمكن أن تحصل على دفعة محفزة من تقنية بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 21 أغسطس 2020 02:52 مساءً - نفذت شركة الطاقة الألمانية يونيبر غلوبال كوموديتيز إس إي منصة قائمة على بلوكتشين لعملاء الغاز الطبيعي المسال على نطاق صغير (ssLNG).

وباستخدام المنصة، تتوقع يونيبر أن تجعل عمليتها التجارية أكثر كفاءة وأيضًا تبسيط توزيع الغاز الطبيعي المسال لشركة الغاز الطبيعي المسال للشاحنات الفرعية "ليكوفيز".

أدت المخاوف المتزايدة بشأن تلوث الهواء إلى دفع الشركات الكبرى نحو استخدام الوقود الصديق للبيئة مثل الغاز الطبيعي المسال في صناعة النقل، وخاصة في الشاحنات التجارية. وقد جعل هذا الأمر أكثر أهمية لجعل عملية تجارة الغاز الطبيعي المسال على نطاق صغير أكثر كفاءة.

ومع ذلك، تواجه معظم الشركات صغيرة الحجم صعوبات في الاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال بسبب عدم وجود سلسلة توريد فعالة من حيث التكلفة. كما أنهم يفتقرون إلى الخبرة في التعامل مع تحديات السلامة التي ينطوي عليها إنشاء سلاسل التوريد هذه وصيانتها.

ولمساعدة الشركات الصغيرة في التغلب على هذه العقبات، طورت يونيبر المنصة بالتعاون مع مزود خدمة تكنولوجيا المعلومات الهندي ويبرو.

وفي إعلان بتاريخ ٢١ أغسطس، قالت "ويبرو" إن سوق الغاز الطبيعي المسال على نطاق صغير مثقل بمعاملات يدوية ورقية واسعة النطاق أدت إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.

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من المتوقع أن تقلل منصة بلوكتشين التي طورتها ويبرو من الأعمال الورقية اليدوية. وسوف تستخدم نموذج اتحاد لعملاء الغاز الطبيعي المسال على نطاق صغير من يونيبر والذي سيساعد في تقليل وقت الاستجابة وأوجه عدم الكفاءة الأخرى مع إضافة الشفافية وقابلية التوسع.

ستجمع المنصة بين العديد من المشاركين في دورة التداول من نظير إلى نظير وتمكينهم من تقديم الطلبات وإضافة التوريد وتنفيذ تسليم البضائع والتحقق من حالة البضائع وتسوية الفواتير. وستقوم بأتمتة جميع هذه العمليات من خلال استخدام العقود الذكية.

تتوقع كلتا الشركتين أن تعمل المنصة على تقليل الوقت والتكلفة بشكل كبير في تنفيذ الصفقات. حيث قال كريشناكومار مينون، رئيس فريق بلوكتشين في ويبرو:

"إن المنصة القائمة على بلوكتشين تفيد شركة يونيبر وعملائها في دوراتهم التجارية من خلال تمكين رقمنة وتبادل المستندات؛ ومشاركة المعلومات والتنبيهات في الوقت الفعلي لمسار تدقيق غير قابل للتغيير للأنشطة المنجزة".

كما تحدث غريغوري شيفتشينكو، مدير حسابات شركة يونيبر، عن نفس الأمر، وقال إن منصة بلوكتشين غير الورقية ستساعدهم على توسيع أعمالهم دون بالضرورة توظيف المزيد من الأشخاص لإدارة المعاملات التجارية.