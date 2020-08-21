ميتال تستحوذ على مستكشف كتلة إيوس الكبير "بلوكس.يو"

تام شمس - الجمعة 21 أغسطس 2020 02:52 مساءً - استحوذت منصة الدفع القائمة على بلوكتشين "ميتال" على منصة إيوس يو متعددة الوظائف، بلوكس.يو.

وقد تم التوقيع على الرسالة الملزمة للاستحواذ في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما صرح ممثلو شركة ميتال لكوينتيليغراف في ٢١ أغسطس، ولم يتم الكشف عن المبلغ النهائي للصفقة.

تم إطلاق بلوكس.يو في الأصل كمستكشف كتل بسيط لإيوس (EOS)، وقد توسعت إلى منصة إيوس يو متعددة الأغراض تدعم شبكات مختلفة مثل واكس وتيلوس وبروتون وغيرها. ووفقًا لميتال، كان لدى بلوكس.يو أكثر من ١٠٠٠٠ مستخدم نشط يوميًا في وقت الاستحواذ.

حيث قال متحدث باسم ميتال لكوينتيليغراف إن بلوكس.يو هي مستكشف الكتل الأول والوحيد الذي استحوذت عليه الشركة. ومن خلال هذه الصفقة، تتوقع شركة ميتال الاستفادة من عدد كبير من حاملي التوككنات الحقيقيين على بلوكس.يو.

كما تتطلع الشركة أيضًا إلى التعاون مع مطوري بلوكس.يو بقيادة مطور إيثريوم السابق سيد جافري. فاز جافري، مؤسس شركة إيوس كافيه بلوك الرئيسية المنتجة للكتل، بتحدي عقد ذكي إيوس يو بقيمة ٢٠٠ ألف دولار من بلوك.ون منشئ إيوس يو في مايو ٢٠٢٠.

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تهدف ميتال إلى زيادة توسيع قدرات بلوكتشين الخاصة بها والعملات المشفرة المعروفة باسم بروتون (XPR). تم إطلاق بوتون بواسطة ميتال في أبريل ٢٠٢٠، وهي عبارة عن منصة عامة للعقود الذكية وسلسلة بلوكتشين مصممة لتطبيقات المستهلكين ومدفوعات الأقران.

ومع عملية الاستحواذ الجديدة، تخطط ميتال لدمج بروتون في منصة كوليكتابلز.يو كخيار سلسلة ومحفظة. تأسست كوليكتابلز.يو أيضًا من قِبل جافري، وهي عبارة عن سوق توكنات غير قابلة للاستبدال تعمل على بلوكتشين واكس.

وتمثل صفقة بلوكس.يو الاستحواذ الثاني لشركة ميتال هذا العام. في مايو، اشترت الشركة مشروع بلوكتشين والعملات المشفرة لينكس (LYNX).

وإلى جانب بلوكس.يو، هناك عدد من مستكشفات كتل إيوس مثل إيوس إكس.يو و إيوس بارك.كوم و إيوس فلير.يو وغيرها. وقد تم تصميم المنصات لتتبع الكتل والمعاملات على إيوس يو بلوكتشين، وهو نظام لامركزي مدعوم بالعملة المشفرة الأصلية، إيوس. تم إطلاق إيوس في عام ٢٠١٨، وهي واحدة من أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية. واعتبارًا من وقت كتابة هذه المقالة، تم تصنيف إيوس في المرتبة ١١ بين الأصول الرقمية، بقيمة سوقية تبلغ ٣,٤ مليارا دولار.