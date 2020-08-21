٥ عملات وطنية سحقتها بيتكوين تمامًا في عام ٢٠٢٠

تام شمس - الجمعة 21 أغسطس 2020 05:51 صباحاً - قارنت بيانات من محلل مجهول أداء بيتكوين (BTC) مقابل العملات العالمية منذ بداية عام ٢٠٢٠.

وتظهر البيانات أن بيتكوين قد زادت بنسبة تتراوح بين ٥٠٪ و١٢٨٪ مقابل العملات الرئيسية في العالم.

أداء بيتكوين مقابل العملات العالمية المختلفة. المصدر: DriftwoodPalace

وأوضح المحلل:

"تحديث أسعار بيتكوين بعملات مختلفة وعلى أطر زمنية مختلفة. لنبدأ من بداية العام حتى تاريخه، فقد ارتفع السعر من ٥٧٪ في الاتحاد الأوروبي إلى ١٠٠٪ وأكثر في الأرجنتين والبرازيل وجنوب أستراليا وروسيا وتركيا وغيرها (تعتمد الأسعار على سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي وقد تختلف في الواقع).

كان أداء بيتكوين أفضل بشكل ملحوظ مقابل العملات منخفضة القيمة، وغالبًا مع معدلات تضخم عالية. على سبيل المثال، سجل البيزو الأرجنتيني ٥٣,٩٪ في عام ٢٠١٩، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ٣٠ عامًا.

مقابل الليرة البرازيلية والبيزو الأرجنتيني، سجلت بيتكوين مكاسب بلغت ١٢٨,٤٪ و١٠٣,٥٪. كما سجلت الأصول الرقمية مكاسب بنسبة ٥٦٪ إلى ٦٩٪ مقابل العملات الاحتياطية مثل الدولار الأمريكي واليورو.

كذلك انخفض البوليفار الفنزويلي بقوة مقابل بيتكوين وسط تضخم مفرط لا يمكن السيطرة عليه. غالبًا ما تؤدي الطبيعة غير المستقرة للعديد من الاقتصادات في أمريكا اللاتينية إلى أعلى مستويات جديدة على الإطلاق لمعاملات بيتكوين من نظير إلى نظير في فنزويلا والأرجنتين.

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هل يمكن أن تصبح عملة بيتكوين وسيلة تحوط ضد التضخم؟

منذ أوائل عام ٢٠٢٠، وصف مستثمرون بارزون في وول ستريت، مثل الملياردير بول تودور جونز، بيتكوين بأنها وسيلة تحوط محتملة ضد التضخم. قامت شركة مايكروستراتيجي، وهي شركة مدرجة في البورصة بقيمة مليار دولار في الولايات المتحدة، بشراء بيتكوين مؤخرًا بقيمة ٢٥٠ مليون دولار كأصل خزينتها الأساسية.

ويمكن لأداء بيتكوين القوي مقابل جميع العملات العالمية حتى الآن أن يعزز الحجة القائلة بأن بيتكوين تتطور كمخزن للقيمة.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن سعر بيتكوين انخفض أكثر من أي سلعة أو مؤشر آخر في مارس ٢٠٢٠. حدث هذا حيث انخفض السعر بنسبة ٦٥٪ إلى ٣٥٩٦ دولارًا على بيتميكس.

وعلى الرغم من ذلك، انتعشت عملة بيتكوين بقوة، مسجلة أعلى مستوى سنويًا عند أكثر من ١٢٤٠٠ دولار، وسجلت مكاسب بنسبة ٢٤٤٪ منذ بداية العام حتى تاريخه في ذروة الشهر. أضاف المحلل مؤكدًا على الزخم القوي لبيتكوين:

"هبطت بيتكوين بشكل أقوى من أي سلعة أو مؤشر آخر في وقت سابق من هذا العام. وقد نجح عدد قليل جدًا من المؤشرات أو الأصول في استعادة تلك الخسائر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت عملة بيتكوين مقابل جميع العملات اعتبارًا من منتصف فبراير. من ٦٪ في السويد إلى ٥٠٪ في البرازيل وزامبيا".

سعر بيتكوين يمكن أن يستفيد من عدم اليقين الاقتصادي

استنادًا إلى اتجاه السعر الإيجابي لبيتكوين وأدائها القوي مقابل العملات الاحتياطية، يعتقد الاستراتيجيون أن بيتكوين يمكن أن تستمر في الازدهار وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية.

حيث قال ميلتم ديميرورز، كبير مسؤولي الإستراتيجية في كوين شيرز:

"إذًا أين تقع عملة بيتكوين في الدورة الاقتصادية؟ خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي وضعف الدولار، من المرجح أن تستفيد عملة بيتكوين بنفس الطريقة التي يستفيد بها الذهب. وإذا استمرت أمولة بيتكوين، فلن تكون قادرة على البقاء بمعزل عن النظام المالي".

يجادل بعض المحللين بأنه بدلًا من ارتفاع قيمة بيتكوين بشكل كبير، انخفضت قيمة العملات العالمية مقابل بيتكوين والأصول الأخرى مثل الذهب