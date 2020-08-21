مدينة كورية جنوبية تنفق الملايين لتحويل الناس إلى خبراء بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 21 أغسطس 2020 03:52 صباحاً - منذ 51 دقيقة
لا تزال دايغو في السباق من أجل الهيمنة على مجال بلوكتشين
أعلنت دايغو، رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية، مؤخرًا عن خططها لتخصيص أكثر من ٦ ملايين دولار نحو بلوكتشين وتعليم الذكاء الاصطناعي.
ووفقًا لأب كوريا، يهدف مسؤولو دايغو إلى حل ما يعتبرونه "نقصًا خطيرًا في الموارد في التقنيات الأساسية للثورة الصناعية الرابعة". تخطط حكومة المدينة لجلب الأفراد الموهوبين إلى دايغو من مناطق أخرى من خلال تقديم دورات في بلوكتشين والذكاء الاصطناعي وقطاعات البيانات الضخمة الأخرى.
وستشرف ساحة الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دايغو على دورات بلوكتشين المجانية هذه على مدار السنوات الثلاث المقبلة. وأوضحت أب كوريا أن برامج دايجو التعليمية ستوفر القدرة على الدراسة في الليل وفي عطلات نهاية الأسبوع أيضًا.
في مايو، توصلت جامعة سوسيونغ في دايغو إلى اتفاق مع الرابطة الكورية للذكاء الاصطناعي (KORAIA)، لإنشاء حرم جامعي لبلوكتشين والذكاء الاصطناعي في المدينة. وهم يخططون للتدريس حول الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتكنولوجيا المستندة إلى السحابة بحلول عام ٢٠٢١.
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