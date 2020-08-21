يمكن للمزارعين قريبًا أن يتحوطوا من مخاطرهم ببيانات الطقس اللامركزية

تام شمس - الجمعة 21 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - تعمل أربول، وهي منصة تتيح للمزارعين التحوط من مخاطر الطقس، على دمج أوراكل بيانات تشين لينك.

حيث أخبر سيدارتا جها الرئيس التنفيذي لشركة أربول كوينتيليغراف أن شركته تستخدم تقنية بلوكتشين لحل مشكلة تؤثر على مليارات الأشخاص حول العالم:

"إنه لأمر مجنون أن الكثير من سبل العيش في العالم، حوالي ٢ إلى ٣ مليارات شخص، حسب تقديرهم، يتأثرون بالطقس يومًا بعد يوم."

ومن المرجح أن يكون المزارعون هم الأكثر تضررًا من عدم القدرة على التنبؤ بالطقس. بالنسبة للكثيرين، يمكن أن تؤدي الظروف الجوية القاسية إلى فقدان سبل عيشهم، أو حتى المجاعة. وعلى الرغم من أن تأمين المزارعين كان موجودًا منذ عقود، إن لم يكن لقرون، وفقًا لجها، فإنه لا يمكن تحمله بالنسبة للغالبية العظمى:

"إذا كان لديك قسط أقل من مائتي ألف دولار لتنفقه، فلن يكون لديك حق الوصول الفعلي."

البنية التحتية لبلوكتشين في أربول. المصدر: أربول.

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يدعي جها أن أربول تقلل من حاجز الدخول ويجعل التحوط أقل تكلفة. باستخدام بلوكتشين، يمكن أن تكون التسويات والمدفوعات فورية، بينما في العالم المركزي، قد يضطر المشاركون إلى الانتظار لأسابيع، إن لم يكن كذلك، أشهر.

يمكن للمزارعين التحوط من مختلف الظروف الجوية السيئة التي لها تأثير سلبي على محاصيلهم. ويمكنهم شراء تحوط - على سبيل المثال، إذا وصلت درجة الحرارة في منطقتهم إلى مستوى حرج، فسيؤدي ذلك إلى دفع تعويضات تلقائية. من خلال إضافة خلاصات بيانات الطقس الخاصة بشركة تشين لينك، أصبحت منصة الشركة أكثر لامركزية ومرونة.

حيث قال جها إن المنصة تم إطلاقها في فبراير وشهدت بالفعل طلبًا كبيرًا في العالم الحقيقي:

"لقد قمنا بأكثر من ٢١٠ صفقة، حوالي ١٣ مليون دولار من المخاطر النظرية. هذا مع قيام المزارعين بزراعة مجموعة ضخمة من المحاصيل من الذرة وفول الصويا إلى الفواكه والمحاصيل المتخصصة الأخرى. لقد عملنا مع الشركات الزراعية للتحوط من مخاطر سلسلة التوريد الخاصة بهم".

وعلى الرغم من أن جها يؤكد أن منصته تهدف إلى توفير أداة مساعدة حقيقية في العالم، إلا أنه يعتقد أنه في المستقبل، قد يصبح منتج التمويل اللامركزي جذابًا للغاية:

"إن محافظ الطقس هذه تعتبر استثمارات ممتازة لمجتمع التمويل اللامركزي، إذا أصبحت في شكل توكنات، إذا قمت بترميز مخاطر الطقس؛ فستكون هذه المحافظ، والعوائد جذابة للغاية. كما أن نسبة المخاطرة إلى المكافأة عظيمة لأنها شديدة التنوع ولا ترتبط أيضًا بأسواق الأسهم والسندات".

حيث قال جها إنهم حصلوا على عدد قليل من المدفوعات التي تم تداولها في عملات مستقرة، لكن الغالبية العظمى منهم يفضلون العملات الورقية القديمة الجيدة في الوقت الحالي.