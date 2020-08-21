تشيناليسيس: الإصدار الجديد من تيثر يبطئ نمو سعر بيتكوين

تام شمس - الجمعة 21 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - تؤكد تشيناليسيس أن الإصدار الجديد لتيثر (USDT) قد يثبط صعود بيتكوين (BTC). حيث قال كبير الاقتصاديين في الشركة فيليب غرادويل في نشرة إخبارية أسبوعية لماركت إنتل:

يمكن استخدام عملات تيثر التي تم إصدارها حديثًا والتي تصل إلى البورصات لشراء بيتكوين بقدر ما يمكن أن تبلغ عملات تيثر الحالية. لكن إجراء هذا التمييز يظهر أنه في السوق الحالية، ستقود العملات الورقية شراء بيتكوين إلى حد أكبر إذا لم يكن هناك إصدار جديد من تيثر يصل إلى البورصات، كما يتضح من الفرق بين الخطين الأصفر والوردي.

المصدر: نشرة إنتل الإخبارية لتشيناليسيس ماركت.

افترض غرادويل أن تغيير السعر يتأثر في الغالب بتدفق العملات الورقية إلى السوق: "في الوقت الحالي، تشير البيانات إلى أن الزيادة الحالية في الأسعار مدفوعة بالطلب النقدي". وهكذا يخلص إلى أنه إذا لم تكن تيثر لتصنع عملات جديدة، لكان المزيد من العملات الورقية قد دخلت السوق. وعلى الرغم من أن هذا قد يكون صحيحًا، فمن الممكن أيضًا أن بعض المشترين على الأقل الذين يشترون بيتكوين باستخدام تيثر قد استخدموا عملات مستقرة أخرى أو ظلوا بعيدًا تمامًا.

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ووفقًا لبيانات الشركة، تم إرسال ما يكفي من تيثر إلى البورصات خلال العام الماضي لشراء ما يقرب من نصف جميع عملات بيتكوين المرسلة إلى البورصات خلال نفس الفترة الزمنية:

خلال العام الماضي، بلغت قيمة تيثر المرسلة إلى البورصات ٤٨٪ من قيمة بيتكوين المرسلة إلى البورصات. لذلك كان هناك ما يكفي من تيثر لشراء ما يقرب من نصف عملات بيتكوين المعروضة للبيع.

استنتج غرادويل أن النصف الآخر لا بد وأن يكون قد تم الحصول عليه بأمر نقدي، بحجة أن دور أزواج تداول بيتكوين الأخرى كان ضئيلًا.