حكومة هونان تختار شركة لبناء بنية بلوكتشين أساسية جديدة في المنطقة

تام شمس - الجمعة 21 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - أعلنت شبكة كونفلكس نتورك، وهي مشروع بلوكتشين غير مرخص، أنه تم اعتماده من قبل المسؤولين الحكوميين من مقاطعة هونان الصينية يوم ١٩ أغسطس. وقد تم اعتماد الشركة سابقًا من قبل حكومة بلدية شنغهاي لأسباب مماثلة.

مقاطعة هونان، الواقعة في جنوب وسط الصين، هي مركز سريع النمو للعلوم والابتكار التكنولوجي. استغلت الحكومة كونفلكس لإنشاء ما يسمونه "المختبر الرئيسي للبنية التحتية لبلوكتشين وتطبيقات هونان." وسيكون هذا مختبرًا للتدريب والبحث في جامعة هونان يركز على تطوير البنية التحتية لبلوكتشين في المقاطعة.

في الصين، "المختبرات الرئيسية" هي مختبرات الجامعات والقطاع الخاص، التي تمولها وتدعمها الحكومة المركزية. ويتم إنشاؤها عمومًا للبحث في المجالات التقنية وتعزيز الابتكار الوطني. أضاف إيدن داليوال، المدير العام العالمي لشركة كونفلكس:

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"ينشئ المختبر في جامعة هونان منصة انطلاق لمزيد من فرص البحث والتطوير في مقاطعة هونان العظيمة."

وقد تمت المصادقة رسميًا في حفل حضره مسؤولون حكوميون مثل جيانهوي شيه، نائب حاكم مقاطعة هونان، ورئيس جامعة هونان، السيد وي دينغ. كما حضر عدد من ممثلي كونفلكس.

وفقًا للتقرير، تتطلع كونفلكس إلى إنشاء تقنية بلوكتشين كحل مفيد وفعال في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات الرائدة في هونان. وهم يستعدون حاليًا للعمل مع الحكومة المحلية لإطلاق مشاريع تعزز العمليات الإدارية والمجتمعية. ويتضمن ذلك إنشاء طرق جديدة لمشاركة البيانات بين مختلف الإدارات في حكومة هونان، بالإضافة إلى تتبع المنتجات والحلول الزراعية العضوية.