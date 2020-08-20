أصبحت بورصة العملات المشفرة "بي تي سي تورك" الراعي الرئيسي لفرق كرة القدم الوطنية التركية

تام شمس - الخميس 20 أغسطس 2020 08:54 مساءً - أصبحت بورصة العملات المشفرة التركية الكبرى "بي تي سي تورك" الراعي الرئيسي لكل من فرق كرة القدم الوطنية التركية للسيدات والرجال من خلال اتفاقية مع الاتحاد التركي لكرة القدم، حسبما أفاد موقع كوينتيليغراف تركيا يوم ٢٠ أغسطس.

ووفقًا للإعلان الرسمي، يُزعم أن هذه الاتفاقية التي تبلغ مدتها ٢٨ شهرًا تجعل بي تي سي تورك أول منصة للعملات المشفرة توقع رعاية مع فريق كرة قدم وطني. وقد علم كوينتيليغراف أن فرق كرة القدم الوطنية التركية لا تستخدم شعارات الراعي على زيها الرسمي، ولكن سيتم وضع شعار بي تي سي تورك على قمصان تدريب اللاعبين.

في العام الماضي، أبرمت شركة بي تي سي تورك صفقة رعاية مع فريق الدوري التركي الممتاز "ييني مالاتياسبور". "نحن نفخر بكوننا أحد الداعمين "الرئيسيين" لمنتخباتنا الوطنية في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي ستقام في عام ٢٠٢١ - وهي المرة الأولى التي ستقام فيها الألعاب في عام فردي"، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة بي تي سي تورك أوزغور غونري.

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وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن دفع عقود اللاعبين بعملة بيتكوين (BTC) أو غيرها من العملات المشفرة، قال رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم "نهاد أوزدمير":

"تعد العقود المبرمة بين الفرق واللاعبين بمثابة الأساس في هذه المواقف. وإذا اتفق الطرفان على شروط الدفع كعملات رقمية، فيمكن عندئذٍ إجراء الدفع بالعملات المشفرة. إذا سمح العقد بذلك، يمكنك إجراء المدفوعات بعملة بيتكوين والذهب أو قيم أخرى".

وقالت نيكلا غونغور كيراغاسي، المدربة الرئيسية للمنتخب الوطني للسيدات إن "هدفنا هو جعل تركيا إحدى الدول الرائدة في كرة القدم النسائية في المستقبل القريب. وبدعم من الراعي الجديد بي تي سي تورك، أعتقد أنه يمكننا تحقيق هدفنا".