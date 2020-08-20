منظم في جنوب إفريقيا يحذر من استخدام ميرور تريدينغ إنترناشيونال

تام شمس - الخميس 20 أغسطس 2020 06:54 مساءً - بعد شهر من اتخاذ مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية إجراءً ضد ميرور تريدينغ إنترناشيونال (MTI)، تحقق هيئة سلوك الخدمات المالية في جنوب إفريقيا (FSCA) أيضًا في أنشطة تداول الشركة.

ووفقًا للمعلومات التي تمت مشاركتها مع هيئة سلوك الخدمات المالية في جنوب إفريقيا من ميرور تريدينغ إنترناشيونال، تجري الشركة عمليات تداول مشتقات عالية التردد باستخدام الروبوتات نيابة عن عملائها.

وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان لها إن نموذج الأعمال الحالي لميرور تريدينغ إنترناشيونال يتطلب منها امتلاك ترخيص مزود خدمة مالية ولكن لا يبدو أن لديها ترخيصًا.

كان أكبر مخاوف هيئة سلوك الخدمات المالية في جنوب إفريقيا هو أن ميرور تريدينغ إنترناشيونال كانت تعد عملاءها بعائدات تصل إلى ١٠٪ شهريًا. وشددوا على أن هذا بعيد المنال وغير واقعي.

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بينما تدعي الشركة أن لديها أكثر من ٢,٩ مليار راند جنوب إفريقي (حوالي ١٦٨ مليون دولار) في أموال العملاء في حسابات التداول، قالت هيئة سلوك الخدمات المالية في جنوب إفريقيا إنها قلقة بشأن وجود الأموال بالفعل.

كما حذرت الهيئة الأشخاص من استخدام خدمات ميرور تريدينغ إنترناشيونال، مدعية أنها لا تمتلك الترخيص الإلزامي للعمل ونصحت عملائها الحاليين بطلب استرداد الأموال فورًا.

ولإضافة المزيد من الجوهر إلى شكوكهم ضد ميرور تريدينغ إنترناشيونال، أشارت هيئة سلوك الخدمات المالية في جنوب إفريقيا إلى بيان عام صادر عن وسيط منصة ميرور تريدينغ إنترناشيونال إف إكس تشويس، والذي نفى شرعية الخدمات وأحجام التداول التي تطالب بها ميرور تريدينغ إنترناشيونال. وقالت الهيئة التنظيمية إنها بصدد الحصول على تأكيد بخصوص هذه المطالبات.

وأوضحت الهيئة أنها تقوم بمراجعة المعلومات وستشرك دائرة شرطة جنوب إفريقيا بمجرد أن يتمكنوا من تأكيد التناقضات.