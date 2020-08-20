مورغان كريك لبومب يقود استثمار ٥٠ مليون دولار في شركة إقراض العملات المشفرة "بلوك فاي"

تام شمس - الخميس 20 أغسطس 2020 05:55 مساءً - أكملت بلوك فاي، وهي شركة أمريكية ناشئة كبرى لإقراض العملات المشفرة، جولة تمويل أخرى تضم مستثمرين كبار في الصناعة.

جمعت الشركة ٥٠ مليون دولار في جولة من السلسلة C بقيادة شركة مورغان كريك ديجيتال لإدارة الأصول المشفرة التي يديرها أنتوني بومبليانو، حسبما أعلنت شركة بلوك فاي يوم ٢٠ أغسطس.

ينضم بومبليانو الشريك المؤسس لمورغان كريك إلى مجلس إدارة بلوك فاي بعد الاستثمار.

ويأتي التعيين بعد مشاركة مورغان كريك في جميع جولات تمويل بلوك فاي الثلاثة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك جولة السلسلة A بقيمة ١٨ مليون دولار في أغسطس ٢٠١٩ وجولة السلسلة B بقيمة ٣٠ مليون دولار في فبراير ٢٠٢٠.

Advertisements

كما تضمنت جولة التمويل بعض مستثمري بلوك فاي المعروفين مثل وينكلفوس كابيتال وصندوق رأس المال الاستثماري فالار فنتشرز وسي إم تي ديجيتال. ومن بين المستثمرين المشاركين الآخرين جاء كاسل آيلاند فنتشرز وإس سي بي ١٠ إكس وإيفون فنتشرز وبربل أرش فنتشرز وكينيتك كابيتال وهاش كي ولاعب الدوري الأمريكي للمحترفين ماثيو ديلافيدوفا.

وحسبما أُعلن، يأتي التمويل الجديد وسط اختبار بلوك فاي لزيادة في الإيرادات بمقدار ١٠ أضعاف خلال العام الماضي. كما قال ممثلو بلوك فاي إن الشركة لديها الآن ١٠٠ مليون دولار من العائدات خلال العام الماضي، بينما تمثل الأصول المدارة أكثر من ١,٥ مليار دولار حتى الآن.

وعلى غرار إعلانات جولة التمويل السابقة، أوضحت بلوك فاي أن الأموال التي تم جمعها حديثًا ستُستخدم لزيادة نمو الشركة بالإضافة إلى الإصدار القادم من بطاقة ائتمان مكافآت بيتكوين (BTC).