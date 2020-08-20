شرح كامل و مبسط ل بينانس للعقود الآجلة Binance Futures

مؤخرًا بينانس اطلقت منصة بينانس للعقود الآجلة Binance Futures و الذي سنقدم لكم شرح بينانس للعقود الآجلة Binance Futures يستوفي كل جوانب المنصة الجديدة من بينانس Binance.

بينانس للعقود الآجلة Binance Futures تتيح للمتداولين استخدام الرافعة المالية وفتح صفقات الشراء على المكشوف الطويلة والقصيرة الامد. فبعد ان جربنا منصة بينانس للعقود الآجلة Binance Futures ، يمكننا أن نقول أن المنصة تشبه إلى حد بعيد منصة بينانس Binance للتبادل الفوري و التي قد شرحناها مسبقا في موضوع : دليلك بالشرح الكامل حول تداول العملات الرقمية المشفرة علی Binance ايضا كيفية شراء العملات عبر بينانس في موضوع شراء بيتكوين عبر Binance ب MasterCard او Visa ، اما الان تابع شرح بينانس للعقود الآجلة Binance Futures.

بينانس للعقود الآجلة Binance Futures

لماذا التداول عبر بينانس للعقود الآجلة؟

هناك بعض الأسباب التي تجعل المرء يفكر في تداول العقود الآجلة للبيتكوين:

البيع على المكشوف للبيتكوين و العملات المشفرة الأخرى مع التحوط وتحسين إدارة المخاطر لحماية محفظة التشفير الخاصة بالمتداولين أثناء الأسواق الهابطة.

فتح صفقات الرافعة المالية، اي التداول دون امتلاك الأموال.

لا حاجة للحفاظ على كميات كبيرة من البيتكوين في البورصة بسبب الرافعة المالية.

يمكن تداول عقود بيتكوين الآجلة على Binance برافعة مالية تصل حتى 125 ضعفًا. ومع ذلك ، يجب أن تضع في اعتبارك أن التداول بالهامش لا ينصح به للمبتدئين نظرًا لأنه ينطوي على الكثير من المخاطر ، ويمكنك أن تفقد رأس المال الخاص بك بشكل أسرع.

عادةً لا ينصح بالتداول بالهامش للمبتدئين ، بل للمتداولين ذوي الخبرة.

الآن بعد أن مررنا ببعض الأساسيات ، دعنا نتعمق في العقود الآجلة للبيتكوين على Binance وكيفية تداولها.

ما هي العقود الآجلة للبيتكوين ؟

تتيح عقود البيتكوين الآجلة للمتداول شراء أو بيع بيتكوين بسعر محدد مسبقًا في مرحلة ما في المستقبل (“التسوية”). يلتزم مشتر العقد بشراء الأصل عند انتهائه ، في حين أن البائع ملزم بتوفير ما تم عقده.

توظف Binance ما يسمى بالعقود الدائمة ، والتي تختلف قليلاً عن العقود الآجلة التقليدية. ليس لهذه الأنواع من العقود تاريخ انتهاء وتسوية محدد مسبقًا. يتم ربطها بسعر المؤشر الفوري ، ويمكن للمتداول إنهاءها متى أراد ذلك.

بمعنى آخر ، عند شراء أو بيع عقد دائم ، فإن المتداول غير ملزم ببيع أو شراء الأصل في تاريخ محدد مسبقًا. بدلاً من ذلك ، يمكنهم إغلاق صفقاتهم للتداول وقتما يريدون.

يتم تداول عقود بيتكوين الاجلة على Binance مقابل USDT.

لنبدأ في العقود الآجلة بينانس Binance Futures عبر التسجيل في بينانس Binance او سجل الدخول بحساب بينانس العادي.

أول الأشياء ستحتاج إلى إنشاء حساب Binance. تعتبر عملية التسجيل واضحة إلى حد ما ، ولكنها تتطلب قدرًا كبيرًا من التحقق من الهوية بسبب متطلبات KYC الخاصة بـ Binance. يمكنك معرفة كيفية تسجيل و شراء بيتكوين عبر Binance في دليل Binance الخاص بنا.

بمجرد إيداع أموالك ، سيتعين عليك تحويلها إلى محفظة تداولك على بينانس للعقود الآجلة Binance Futures. في أعلى قائمة التنقل ، يوجد زر “Futures”. انقر عليها واختر خيار “Futures”.

في أسفل اليمين يوجد زر “Transfer”. لبدء تداول عقود Bitcoin الآجلة ، يجب عليك تحويل بعض USDT إلى حساب العقود الآجلة.

القيام بذلك واضح ومباشر. بمجرد النقر فوق الزر ، سيُطلب منك مقدار USDT الذي تريد نقله ومن أي حساب. ببساطة حدد المبلغ واضغط على زر “Confirm”. التنقل يحدث تلقائيا.

التداول بالرافعة المالية على العقود الآجلة بينانس

يتيح Binance للمتداولين إجراء عمليات تداول برافعة مالية تصل إلى 125x. في واقع الأمر ، إن ضبط الرافعة المالية الخاصة بك مبسط إلى حد ما.

في الزاوية العلوية اليسرى يوجد زر بجوار رمز BTCUSDT يمكن النقر فوقه وسحب شريط التمرير التالي إلى المستوي الذي تريد:

كما في يمكن استخدام شريط التمرير لضبط أي رافعة مالية مفضلة من 1x إلى 125x.

لذلك ، على سبيل المثال ، إذا قررت استخدام 100 USDT برافعة مالية قدرها 100x ، فسيؤدي ذلك إلى فتح صفقة للتداول بقيمة 10،000 دولار وسيكون عليك فقط تحديد 100 USDT كهامش.

كيفية تداول العقود الآجلة للبيتكوين على العقود الآجلة بينانس

تداول العقود الآجلة للبيتكوين على Binance بسيط. ومع ذلك ، في وقت كتابة هذا الموضوع ، تسمح المنصة بالتداول فقط برافعة مالية تصل إلى 125 ضعفًا.

في المقابل ، تسمح عمليات التداول بالهامش الأخرى برافعة مالية تصل إلى 100x.

هناك أربعة أنواع من الاوامر التي يمكنك وضعها على النظام الأساسي للتداول و فتح الصفقات:

أمر محدد : Limit Order

امر خاضع للسوق : Market Order

أمر إيقاف الحد : Stop-Limit Order

أمر جني الأرباح : Take-Profit-Limit Order

أمر محدد : Limit Order

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يتم استخدام طلب محدد : Limit Order عندما تريد الشراء بسعر محدد.

لتعيين طلب او امر او فتح صفقة محددة : Limit Order ، يتعين عليك تحديد السعر الذي تريد الشراء أو البيع به. في علامة التبويب كمية الطلب ، أدخل مقدار BTC الذي ترغب في شرائه. في هذه الحالة ، حددنا سعرًا مستهدفًا قدره 8400 دولار وكمية قدرها 1 بيتكوين. وبمجرد وصول سعر البيتكوين إلى 8400 دولار ، سيكون لدينا أمر بالشراء لفترة طويلة Buy/Long. لاحظ أن الهامش المطلوب لهذا الطلب هو 420 دولارًا فقط ، لأننا استخدمنا رافعة مالية ب 20 مرة.

بمجرد الضغط على زر “Buy/Long” ، سيتم فتح تداولك. أدناه ، سوف نعرض لك مكان مراقبته التداول المفتوح وكيفية إغلاقه.

امر خاضع للسوق : Market Order

أبسط أنواع فتح السفقات على بينانس Binance ، يتم استخدام الامر على حسب سعر السوق لشراء البيتكوين بسعر فوري.

كل ما يجب إدخاله هو القيمة للأمر. مرة أخرى ، لاحظ أن الهامش المطلوب أقل 20 مرة من القيمة الفعلية للطلب.

أمر الحد الاقصى : Stop-Limit Order

وعادة ما تستخدم هذه كآلية لوقف الخسارة ، ولكن ليس دائما.

سعر الحد الاقصى هو السعر الذي يصبح فيه طلبك أمرًا محددًا للحد. تشير علامة تبويب السعر إلى متى تريد الشراء.

تخيل أنك تتوقع أن يواجه Bitcoin مقاومة كبيرة عند 8600 دولار ، وإذا ما تم كسره فوقها ، فذلك سيعطي تأكيدًا على أن الاتجاه صعودي. قد ترغب في تحديد سعر الحد الاقصى عند 8600 دولار ، لأنه بمجرد وصوله ، سيتم تحويل طلب أمر الحد الاقصى : Stop-Limit Order إلى أمر حد منتظم للشراء بسعر 8،650 دولار. يمكنك أيضًا استخدام هذا كآلية لوقف الخسارة لتقليل مستوى المخاطرة لديك.

أمر جني الأرباح : Take-Profit-Limit Order

كما يوحي الاسم ، يستخدم هذا بشكل أساسي لتحديد السعر الذي ترغب في تحصيل أرباحك به.

إغلاق صفقة التداول

بمجرد أن يتم فتح صفقتك ، ستتمكن من مراقبة حالتها. كيف ذلك، لقد فتحنا صفقة عملات Bitcoin طوبلة الامد باستخدام أمر سوق قياسي ، كما هو موضح في المثال أعلاه. هنا يمكننا تتبع ذلك:

كما ترون ، لقد اشترينا 0.1 BTC بسعر 8273 دولارًا. بمعنى آخر ، لقد فتحنا صفقة او (مركز ) طويل الامد بقيمة 0.1 BTC. نظرًا لأنه يتم رفعه بمقدار 20 مرة ، فإن الهامش المطلوب في هذه الصفقة لا يتجاوز 43 دولارًا فقط.

كما ترون ، يحتوي متتبع الصفقات او الوضعيات أيضًا على سعر التصفية او انهاء الصفقة.

هذا هو السعر الذي ، إذا تم الوصول إليه ، سيشهد تصفية الصفقة/مركزك بسبب عدم كفاية الهامش. ضع في اعتبارك أن المبلغ بالكامل في محفظتك المستقبلية يستخدم كضمان. وبالتالي ، إذا لم يذهب السعر في اتجاه تجارتك ، فستستخدم المنصة رأس المال المتبقي كضمان.

بمجرد الضغط على زر “’Market” ، سيتم إغلاق مركزك التداولي وسترى الأموال تعود إلى حساب الهامش الخاص بك.

ما هي رسوم تداول بينانس للعقود الآجلة Binance Futures

واحدة من الأشياء الأكثر أهمية التي يجب مراعاتها عند اختيار بورصة للعقود الآجلة هي رسوم التداول. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تتداول يوميًا ، حيث يمكن أن تتراكم الرسوم بسرعة إلى حد ما.

كما هو الحال دائمًا ، Binance واضع في كل الامول المتعلقة بمنصاته كلها. الرسوم على التداول عبر بينانس للعقود الآجلة Binance Futures في الصورة.

لحد الان قد تطرقنا للمهم عن بينانس للعقود الآجلة Binance Futures، للاستفسار عن اي شيئ اضافي ارجو ترك استفسارك في تعليق، و سيتم الاجابة عنه في وقت سريع.