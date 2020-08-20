سلسلة مطاعم شرق أوسطية تحول جميع احتياطياتها إلى بيتكوين

تام شمس - الخميس 20 أغسطس 2020 04:59 صباحاً - قامت سلسلة مطاعم شرق أوسطية في كندا بتحويل احتياطياتها النقدية النقدية بالكامل إلى بيتكوين.

ووفقًا لتغريدة بتاريخ ١٩ أغسطس من مطعم طحينة - "أفضل مطعم شرق أوسطي في العالم'' - فإن قرار تحويل احتياطياته النقدية إلى العملات المشفرة بدأ في الانهيار الذي حدث في شهر مارس، وعندما بدأت الحكومة الكندية في تقديم برامج مساعدة للشركات غير القادرة للبقاء مفتوحة بسبب الوباء.

مع قيام الولايات المتحدة وكندا بطباعة الأموال لدعم اقتصاداتهما المتعثرة، بدأ عمر حمام مالك مطعم "طحينة" في رؤية النظام المالي على أنه "لعبة كراسي موسيقية تُلعب الآن وستتوقف الموسيقى وسيُستبعد بعض الناس".

كما أوضح حمام أنه قلق من أن تخفض المنح وطباعة النقود من قيمة العملة الورقية. وقال إنه "كان من الواضح لنا أن النقد لم يكن له نفس الجاذبية". "مع كل الفائض النقدي المنتشر في الاقتصاد أن النقد سيكون أقل قيمة في النهاية."

"مع مرور الوقت، كنت أحاول باستمرار التعلم وتنمية معرفتي حول التمويل. وقد سمعت أشخاصًا في مجتمع بيتكوين يقولون إنه يجب أن تسمع عن بيتكوين ٧ مرات على الأقل قبل الدخول فيها. وهي مقولة دقيقة ١٠٠٪." Advertisements

وقد قرر تحويل مدخرات الشركة إلى بيتكوين لأنها "تقدم بديلًا أفضل بكثير لتوفير النقود". وذكر أنهم سيستمرون في استخدام بيتكوين كأصل احتياطي - "ربما إلى الأبد، إذا لم تكن لدينا حاجة إلى عملات ورقية."

يتم قبول بيتكوين هنا

تتبع طحينة استراتيجية التخطيط المالي نفسها التي تتبعها شركة مايكرو ستراتيجي لاستخبارات الأعمال المدرجة، والتي أعلنت الأسبوع الماضي أنها اعتمدت بيتكوين (BTC) كأصل احتياطي أساسي لها. حيث اشترت مايكرو ستراتيجي ٢١٤٥٤ بيتكوين مقابل ٢٥٠ مليون دولار تقريبًا.

يتغير المشهد بسرعة كبيرة، ويتساءل البعض الآن عما إذا كان حتى شركة بيركشاير هاثواي، التي يسيطر عليها وارن بافيت، قد تستثمر في العملات المشفرة كتحوط ضد التضخم. استثمرت الشركة في منجم ذهب لأول مرة هذا الأسبوع.

تلقى قرار المطعم بالانتقال إلى بيتكوين دعمًا حماسيًا من مجتمع العملات المشفرة. غرد مدير البودكاستر أنتوني بومبلانو بدعمه، قائلًا: "تقوم شركة أخرى بتحويل رأس مالها المالي إلى بيتكوين" مضيفًا أنه يعتقد أن الفكرة كانت تشتعل. كما ردد بيتر ماكورماك، مضيف بودكاست What Bitcoin Did، أفكار بومب وغرّد بأنه يفكر أيضًا في تحويل رأس ماله غير العامل إلى بيتكوين.