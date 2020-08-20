جون مكافي يغادر مشروع أصول الخصوصية الخاص به

أعلن جون مكافي، رائد التكنولوجيا والمدافع عن العملات المشفرة، عن خروجه من مشروع أصول الخصوصية الخاص به، غوست.

حيث قال في تغريدة يوم ١٩ أغسطس إنه "أتخلى عن مشروع غوست". وأوضح أن "الإدارة غير قادرة على إنجاح المشروع"، مضيفًا "ستفشل بلا شك".

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حيث قال:

"لقد حاولت أن أشرح المبادئ الأساسية للإدارة، لكنها لم تلق آذانًا صاغية. اعتذاري لأولئك الذين ضللتهم. أنا آسف."

انتقد مكافي بيتكوين في الأشهر الأخيرة بسبب افتقارها إلى الخصوصية. لذا شرع الخبير التكنولوجي في صنع إثبات ملكية خاص به، وهو أصل يركز على الخصوصية، وقام بالتغريد حول المسعى في ١١ أبريل ٢٠٢٠. وأظهرت التقارير اللاحقة في مايو أن محتوى المشروع مسروق من PIVX، وهي عملة مشفرة أخرى تركز على إخفاء الهوية.