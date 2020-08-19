أمرت محكمة يابانية للتو بأول مصادرة لعملات مشفرة في البلاد

تام شمس - الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:55 مساءً - أصدرت محكمة منطقة طوكيو أول مصادرة لعملات رقمية في اليابان. حيث تمت مصادرة بيتكوين (BTC) بقيمة ٤٦٠٠٠ دولار أمريكي فيما يتعلق باختراق تعرضت له بورصة كوين تشك في عام ٢٠١٨.

وذكرت وكالة كيودو أن الشرطة استولت بالفعل على بيتكوين، التي احتجزها طبيب من هوكايدو ومسؤول تنفيذي من محافظة أوساكا. وقد تم القبض على الرجلين فيما يتعلق بالاختراق.

وهما متهمان بشراء عملات نيم (XEM) المسروقة عن عمد من خلال سوق ويب مظلم، منتهكين بذلك قوانين الجريمة المنظمة في البلاد.

Advertisements

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في يناير ٢٠١٨، عانت كوين تشك من اختراق قياسي عندما سُرقت عملات نيم بقيمة ٥٣٤ مليون دولار من محافظها.

وزعم البحث الذي أجرته أساهي شيمبون أنه تم العثور على أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بموظفي كوين تشك مصابة بفيروس مرتبط بمخترقين روس.

كما عانت البورصة من خرق آخر للبيانات في يونيو ٢٠٢٠، بما في ذلك الوصول غير المصرح به إلى خدمة تسجيل نطاق المنصة، حسبما أفاد كوينتيليغراف اليابان.