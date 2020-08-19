٣ أسباب لانخفاض سعر بيتكوين إلى ١١,٦ ألف دولار ولماذا لم يكن مفاجأة

تام شمس - الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:55 مساءً - تراجع سعر بيتكوين (BTC) بعد تحقيق أعلى مستوى جديد في عام ٢٠٢٠ عند ١٢٤٨٦ دولارًا على كوين بيز. وخلال آخر ٤٨ ساعة الماضية، انخفضت بيتكوين بحوالي ٥٪، مما أدى إلى خسائر أكبر في سوق العملات البديلة.

وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لتراجع بيتكوين عند مستوى ١٢,٤ ألف دولار، وهي المقاومة الرئيسية ومعدلات التمويل المرتفعة والاندفاع المحموم. لكن المتداولن يعتقدون أنه كان تراجعًا صحيًا يمكن أن يعزز زخم بيتكوين.

هل التصحيح البالغ ١٠٠٠ دولار صحي؟

كما رأينا في دورات أسعار بيتكوين السابقة، عادة ما يشهد الأصل الرقمي ارتفاعًا سريعًا يتبعه تصحيح حاد.

على سبيل المثال، من يناير إلى فبراير ٢٠٢٠، ارتفع سعر بيتكوين من ٧٤٠٠ دولار إلى ١٠٥٠٠ دولار. وفي الشهر التالي، انخفض سعر بيتكوين إلى مستويات ما قبل يناير.

يشهد سعر بيتكوين أيضًا ارتفاعات هائلة في التقلبات على الأرجح بسبب سوق العقود الآجلة. وعندما تشهد بيتكوين ارتفاعًا أو انخفاضًا كبيرًا نسبيًا، فإنها تتسبب في حدوث سلسلة من التصفيات، مما يؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسعار.

سمح التراجع الطفيف خلال آخر ٤٨ ساعة بتحييد معدلات التمويل، مما يعني أن سوق العقود الآجلة لم يعد مكتظًا بالعقود الطويلة وتم التخلص من الصفقات عالية المديونية.

مرحلة توحيد محتملة لعملة بيتكوين. المصدر: مايكل فان دي بوب

يقول بعض المتداولين إنه كان تراجعًا صحيًا، والذي قد يؤدي مؤقتًا إلى فترة من الاستقرار أو التماسك. حيث قال مايكل فان دي بوب، المتداول المتفرغ في بورصة أمستردام، إنه لن يفاجأ إذا تم تداول بيتكوين بشكل جانبي بين ١٢٢٠٠ دولار و١١٢٠٠ دولار في تحليله الفني الأخير.

وبالمثل، قال نيك ياريمشوك، المحلل على السلسلة ومتداول العملات المشفرة، إن بيتكوين تظهر علامات على وجود نتيجة كسرية سابقة تم العثور عليها في مايو ٢٠١٩. في ذلك الوقت شهدت بيتكوين تصحيحين طفيفين، وسجلت عدة أسابيع من التوحيد، ثم ارتفعت إلى مستوى مرتفع جديد.

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النتائج الكسرية لدورة سعر بيتكوين. المصدر: نيك ياريمشوك

غالبًا ما ترى بيتكوين أن النتائج الكسرية التاريخية تلعب دورًا لأن السوق يحب التحرك في دورة، على المدى القصير والطويل. وأشار يارمشوك:

"نتيجة كسرية أخرى: لدينا قاعدة مماثلة كما في مايو ٢٠١٩. يبدو أنها ١: ١، في كلتا الحالتين لدينا مثلث وإسفين داخل الوتد المتسع الصاعد. لا يبدو الأمر مثاليًا وصاعدًا كما كان من قبل، ولكن بعد أن نحصل على ١١,٣ ألف دولار - ١١,٤ ألف دولار، سيكون هناك ارتفاع جديد".

يميل سعر بيتكوين إلى التماسك بعد رؤية ارتفاع كبير، خاصة قبل الدخول في نطاق مقاومة رئيسي بين ١٢٠٠٠ دولار و١٤٠٠٠ دولار.

ضغط البيع يستمر في الانخفاض

منذ يونيو، كان هناك موضوع ثابت في جميع أنحاء الاتجاه الصعودي الحالي لعملة بيتكوين وهو انخفاض ضغط البيع في جميع أنحاء السوق. أوضح المحللون على السلسلة في غلاسنود أن احتياطيات بيتكوين أقل بكثير من أعلى بيتكوين السابق في يوليو ٢٠١٩. وذكروا أن:

"انخفاض أرصدة بورصات بيتكوين يشير إلى انخفاض ضغط البيع. حيث يتم حاليًا الاحتفاظ بمبلغ ٢,٦ مليون بيتكوين في البورصات. وهو أقل بشكل ملحوظ من المرة الأخيرة التي وصلت فيها بيتكوين إلى قمة محلية قبل عام (٢,٨ مليون)، وأقل من قبل عمليات البيع في مارس (٢,٩ مليون) ".

كما أن التقاء سوق العقود الآجلة المحايدة، والنتائج الكسرية التاريخية التي تظهر حركة سعرية مماثلة، وانخفاض احتياطيات البورصات تدعم حالة بيتكوين الصاعدة على المدى المتوسط.