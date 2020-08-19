روسيا تجرّب التصويت الاتحادي على ويفز بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:55 مساءً - منذ 3 دقائق
روسيا تجرّب نظام تصويت إلكتروني وطني عبر بلوكتشين
من المقرر أن تقوم روسيا بتجربة نظام تصويت إلكتروني وطني قائم على بلوكتشين في سبتمبر. وقد تم تطوير النظام الجديد بالشراكة بين روستيليكوم، أكبر مزود متكامل لروسيا، وشركة ويفز إنتربرايز.
انتهت تجربة تصويت إلكتروني حديثة أخرى على بلوكتشين في روسيا بالفشل الذريع بعد أن تعرض النظام لعدد من النكسات والهجمات. وقد استخدمت الحكومة الروسية جهة أخر لتقديم خدمات بلوكتشين، وهي بيتفيوري، لهذا التطبيق المعين. أخبر أرتيم كاليكوف، كبير مسؤولي الإنتاج في ويفز إنتربرايز، كوينتيليغراف أن عملهم مع روستيليكوم كان مستقلًا عن البرنامج التجريبي السابق. كما أوضح كاليكوف أن النظام الذي طورته ويفز يستخدم إثباتات صفرية المعرفة والعديد من أساسيات التشفير المتقدمة الأخرى ولا يحتوي على نقطة فشل واحدة.
سيجري التشغيل الأول للنظام الجديد في انتخابات مجلس دوما الدولة، وهو مجلس النواب في الجمعية الاتحادية لروسيا، يوم ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠ في يوم التصويت الموحد في منطقتي كورسكايا وياروسلافسكايا. ويمكن لحوالي ٦٠٠٠٠٠ ناخب المشاركة في هذا التصويت الإلكتروني.
ووفقًا لكاليكوف، تركز الشركة حاليًا على توسيع نطاق النظام ليشمل عشرات الملايين من المستخدمين؛ يتعامل حاليًا مع حوالي ١/١٠ من هذا المبلغ.
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