شركة لخدمات السفر تدعم العملات المشفرة تضيف توكن فيتشين كطريقة دفع

تام شمس - الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:55 مساءً - أعلنت ترافالا.كوم أنها ستدمج توكن فيتشين VET كخيار دفع للمسافرين على منصة الحجز المؤيدة للعملات المشفرة. ويمكن للمستخدمين الآن استخدام التوكن لحجز المنازل والفنادق حول العالم.

يعتقد خوان أوتيرو، الرئيس التنفيذي لشركة ترافالا.كوم، أنه من خلال الشراكة، ستستمر الشركة في زيادة اعتماد العملات المشفرة في جميع أنحاء القطاع. رددت مؤسسة فيتشين هذه المشاعر، وأشارت أيضًا إلى زيادة في "اهتمام المستهلكين ببدائل الدفع الحديثة وحلول بلوكتشين القابلة للتطوير."

دخلت مؤسسة فيتشين في شراكة مع عدد من الشركات في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك شركة المحاسبة والاستشارات غرانت ثورتون سيبروس. وهدفهم المعلن هو توسيع نطاق حلول بلوكتشين لمجموعة متنوعة من الصناعات داخل شبكة الشركة القبرصية.

في يونيو، أعلنت فيتشين أيضًا عن تحالف مع شركة شنزن يوهونغتاي فودز الصينية مما سيسمح لهم بتتبع منتجات لحم الخنزير التي توزعها شركة ميجادا فريش فودز التابعة لسلسلة متاجر التجزئة.