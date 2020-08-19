فيتاليك بوتيرين يبيع عملات إيثريوم التي يمتلكها مقابل عملات ورقية وليس بيتكوين

أقر فيتاليك بوتيرين، مبتكر إيثريوم (ETH)، بأنه باع ممتلكاته من إيثريوم وتبرع بها مقابل عملات ورقية عندما كان السعر ٧٠٠ دولار. وعلى الرغم من أنه لم يحدد، يبدو من غير المحتمل أنه باع حصته بالكامل في إيثريوم - على الرغم من أن مقدار إيثريوم الذي يمتلكه اليوم غير معروف حاليًا. كما قال بوتيرين أيضًا إنه لم يشتر أي بيتكوين (BTC) منذ ما قبل عام ٢٠١٧.

المصدر: تويتر.

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وذكر أنه بموجب نصيحته، باعت مؤسسة إيثريوم أيضًا ممتلكاتها بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ١٢٠٠ دولار. في بودكاست سابق مع إريك وينستين، حدد أن المؤسسة قامت بتصفية ٧٠٠٠٠ إيثريوم بهذا السعر.

سعر إيثريوم. المصدر: غلاسنود

في حين أن العلاقة غير واضحة، فمن المحتمل أن تكون تصفية المؤسسة لمقتنياتها قد عجلت بانهيار سعر إيثريوم في عام ٢٠١٧.