شركة سبيس تشين تدعي أنها وقعت أول معاملة بيتكوين بتوقيعات متعددة بالفضاء الخارجي

وفقًا لإعلان نُشر يوم ١٨ أغسطس، أثبتت سبيس تشين بنجاح أول استخدام لأجهزة بلوكتشين في محطة الفضاء الدولية (ISS). تم تحقيق هذا العمل الفذ من خلال التعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، والتي يبدو أنها وفرت التمويل والأجهزة والدعم العام للمشروع.

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وقد تم إجراء الصفقة من قبل المؤسس المشارك ورئيس التكنولوجيا لسبيس تشين "جيف غارزيك"، الذي قال إن التوقيع بنجاح على صفقة بيتكوين هذه يمثل تقدمًا نحو هدف سبيس تشين المتمثل في بناء شبكة أقمار صناعية آمنة ومفتوحة المصدر وغير قابلة للتغيير.

ولجعل المعاملة ممكنة، نقلت محطة أرضية بيانات مشفرة إلى محطة الفضاء الدولية، حيث قامت محفظة الأجهزة التي تحتوي على المفتاح الخاص بالتوقيع على المعاملة. تدور تجارب سبيس تشين حول ضمان اتصال قوي بين أجهزة بلوكتشين في الفضاء والبنية التحتية ذات الصلة على الأرض.

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، قامت شركة سبيس تشين بتسليم تقنية أجهزة محافظها إلى محطة الفضاء الدولية باستخدام صاروخ سبيس إكس فالكون ٩ في نهاية عام ٢٠١٩.