ديف بورتنوي يقول إنه سيكون مليونير عملات مشفرة بحلول سبتمبر

تام شمس - الأربعاء 19 أغسطس 2020 02:59 صباحاً - قدر مؤسس بارستول سبورتس ديف بورتنوي، وهو لاعب جديد في مجال تداول العملات الرقمية، مؤخرًا أنه سيتلقى ملايين الدولارات من أرباح تداول بيتكوين (BTC) القادمة.

"لقد تجاوزت ١٠٠ ألف في بيتكوين - في أسبوع"، مشيرًا إلى الصفقات في إيثريوم وغيرها من الأصول المشفرة كجزء من مقطع فيديو بتاريخ ١٧ أغسطس تم نشره على تويتر. وأضاف: "لقد وصلت إلى ٩٨ ألف دولار من عملة بيتكوين - وهذا ليس سيئًا". "بهذا المعدل، سأربح مليون دولار شهريًا في عملة بيتكوين."

صنع بورتنوي اسمًا لنفسه في عام ٢٠٢٠ باعتباره متداولًا شهيرًا بالبث المباشر على تويتر، واصفًا نفسه بأنه ديفي داي تريدر.

انخرط المستثمر الكوميدي في مجال العملات المشفرة في عام ٢٠١٧، على الرغم من أنه لا يعرف سوى القليل عن هذه الصناعة حتى أتت زيارته التعليمية المطلوبة من مؤسسي بورصة جيميني كاميرون وتايلر وينكلفوس. خلال الزيارة، قال بورتنوي إنه وضع ٢٥٠ ألف دولار في حساب تداول عملات رقمية.

حتى أن بورتنوي اختار شركة العملات المشفرة بلوك فاي كراعٍ جديد، كما ورد في مقطع الفيديو الخاص به يوم ١٧ أغسطس. وفي الفيديو نفسه، توج نفسه ملكًا لـ "بيتشين"، حيث قام بطريق الخطأ بدمج مصطلحات متعددة في إشارة إلى بيتكوين، قبل أن يتجاهل الخطأ بطريقة تليق به حقًا.