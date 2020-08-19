أكثر من ١٢٥٠٠ شخص يشاركون في مسابقة بايبيت للتداول التي تقدر قيمتها بمليون دولار

تام شمس - الأربعاء 19 أغسطس 2020 12:55 صباحاً - تستضيف منصة تداول العقود الآجلة المشفرة الشهيرة بايبيت حاليًا آلاف المشاركين في مسابقة وورلد سيرز أوف تريدينغ أو WSOT.

ومع بقاء ما يقرب من ١٢ يومًا قبل انتهاء المسابقة، يتابع ١٢٣٦٨ مشاركًا حاليًا ٢٠٠ بيتكوين (BTC) من أموال الجائزة، والتي تقدر قيمتها بحوالي ٢,٤ مليون دولار، وفقًا لبيانات من صفحة WSOT الخاصة بالبورصة.

كشفت بايبيت النقاب عن WSOT في نهاية يوليو، مشيرة إلى أن الحدث سيحدث مرتين في السنة من الآن فصاعدًا. وفي ١٠ أغسطس، ألقى المتداولون قبعاتهم في الحلبة، سعيًا لتأمين أفضل نسبة ربح/خسارة، قبل انتهاء الحدث يوم ٣١ أغسطس.

يستضيف الحدث فرعين - Solo USDT وBTC Troop. في مسابقة Solo USDT، يتنافس المشاركون بشكل فردي، ويتداولون منتج مقايضة بيتكوين مقابل تيثر الدائم من بايبيت، ويكافحون لتحقيق أفضل نسبة ربح / خسارة وأرباح إجمالية.

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وفي فئة BTC Troop في WSOT، يتداول المشاركون منتج مقايضة بيتكوين مقابل الدولار الدائم من بايبيت كجزء من فرق، مقسمة إلى أقسام إقليمية. وتتنافس المجموعات على أفضل فريق لنسبة الربح والخسارة، وأفضل ربح فردي وأفضل ربح وخسارة فردي، وفقًا لصفحة موقع WSOT على موقع بايبيت.

يحتل Junki٨٤ المرتبة الأولى من حيث الأرباح والخسائر الفردية، حيث حقق أرباحًا بنسبة ٢٨٠٠٪. وفي فئة الفريق، احتل W.T.C المركز الأول مع نسبة ربح وخسارة بنسبة ٤١٧٪ في وقت كتابة المقالة.

تستضيف المسابقة عددًا من الشخصيات البارزة، مثل اليوتيوبر جيسون أبيلتون، مضيف قناة كريبتو كرو على يوتيوب، ونجم البوكر دوغ بولك.