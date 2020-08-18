٣ أسباب رئيسية وراء ارتفاع عملاقة التمويل اللامركزي واي إيرن فاينانس (YFI) إلى ١٢٨٠٠ دولار

تام شمس - الثلاثاء 18 أغسطس 2020 11:55 مساءً - تم إطلاق توكن YFI لواي إيرن فاينانس منذ شهر واحد فقط، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت القيمة الإجمالية لمنصة تجميع العائدات المقفلة إلى ٦١١ مليون دولار.

وفي الأيام الثلاثة الماضية، ارتفع سعر YFI إلى ١٢٨٠٠ دولار، وهو ارتفاع يقرب من ٣٣٠٪ منذ أن وصل السعر إلى القاع عند ٣٠٠٥ دولارات في ١٣ أغسطس.

ويبدو أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء الارتفاع الأخير لتوكن YFI: إصدار واي إنشور فاينانس، والضجة التي أشعلها المديرون التنفيذيون في الصناعة، والنمو الهائل المستمر لقطاع التمويل اللامركزي.

مخطط YFI مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

إطلاق واي إنشور فاينانس

في ١٧ أغسطس، أعلن فريق التطوير وراء واي إيرن فاينانس عن إطلاق منصة تأمين مرمّزة تسمى واي إنشور فاينانس. ومن خلال الخزائن المؤمنة وإدارة المطالبات، تقوم بإنشاء خدمة تأمين استنادًا إلى بروتوكول التمويل اللامركزي. حيث قال المطورون:

"خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سنقوم بإطلاق واي إنشور.فاينانس بشكل منهجي، وهو نموذج أولي لنوع جديد من التأمين المرمّز. وهذا المنشور عبارة عن مسودة لتفاصيل الهيكل وكيف يمكن إنشاء آلية تأمين لامركزية."

وقد اقترح مستثمرو رأس المال الاستثماري في وقتٍ سابق من الشهر أن التأمين قد يصبح الفئة الكبيرة التالية في مجال التمويل اللامركزي.

حيث قال فريد إهرسام، المؤسس المشارك لصندوق العملات المشفرة "بارادايم"، إن التأمين على السلسلة لتغطية البروتوكولات والمؤسسات اللامركزية المستقلة لديه القدرة على التطور إلى سوق كبير. وأوضح إهرسام قائلًا:

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"إن التأمين الأصلي للعملات المشفرة - التأمين على السلسلة الذي يغطي البروتوكولات والمؤسسات اللامركزية المستقلة - لديه القدرة على أن يكون الخطوة المالية الكبيرة التالية في التمويل اللامركزي. يمكن أن يكون حجم السوق هائلًا ويكون الضغط الأولي موثوقًا به. [...] يمكن لأي شخص يحله إنشاء واحدة من اللبنات الأساسية للتمويل اللامركزي، ودعم المليارات من حيث القيمة اليوم، وفتح الاستخدام الأوسع من خلال زيادة حجم رأس المال والمستثمرين والمتداولين المستعدين للالتزام بالنظام.

يبدو أن الدخول إلى سوق جديد نسبيًا في التأمين على السلسلة من قبل واي إيرن فاينانس يؤثر بشكل إيجابي على المعنويات حول YFI.

المديرين التنفيذيين في الصناعة متحمسون حول YFI

انخفض سعر YFI بشكل كبير عندما تعرضت يام، وهو بروتوكول تمويل لامركزي تجريبي، لخلل. ومنذ ذلك الحين، تعافت توكنات YFI بسرعة، واكتسبت شعبية بين المديرين التنفيذيين البارزين في الصناعة.

ففي الآونة الأخيرة، كان الرئيس التنفيذي لشركة بيتميكس "آرثر هايس" يستكشف بروتوكولات التمويل اللامركزي المختلفة مثل يام وبيزد، وقد قام هايس بالتغريد بحماس قائلًا:

"أنا وميتامسك مشغولان هذا الصباح. فلا تنتظروني. دعونا نذهب، لنرتفع بسعر YFI إلى القمر!"

نمو قطاع التمويل اللامركزي يتسارع

تجاوزت القيمة الإجمالية المحصورة في نظام التمويل اللامركزي البيئي بأكمله ٦,٤ مليارات دولار في ١٧ أغسطس، وارتفعت القيمة الإجمالية لشركة ميكر وآف وكيرف إلى ما يزيد عن مليار دولار.

حسبما ذكرنا سابقًا، أدى التوسع الكلي لسوق التمويل اللامركزي إلى وصول إجمالي القيمة المحجوزة في واي إيرن فاينانس إلى ٦٠٠ مليون دولار. وكان المبلغ الكبير لرأس المال المتوقف على منصة تجميع العائدات الخاصة بواي إيرن فاينانس بمثابة حافز رئيسي لشركة YFI.

ويبدو أن التقاء إطلاق منتج جديد، وتوسع سوق التمويل اللامركزي، وقاعدة المستخدمين المتنامية بسرعة في واي إيرن فاينانس، يدفع سعر YFI إلى الأعلى.