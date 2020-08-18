محطات تركية كبرى تنضم إلى منصة بلوكتشين للشحن الخاصة بشركة آي بي إم وميرسك

تام شمس - الثلاثاء 18 أغسطس 2020 05:54 مساءً - وقّعت تريد لينس - وهي منصة بلوكتشين للشحن التي أنشأتها شركة آي بي إم وشركة ميرسك الدنماركية العملاقة للخدمات اللوجستية - على مشغل محطات دولية مملوك لتركيا.

وتريد لينس هي عبارة عن منصة إدارة سلسلة التوريد العالمية مصممة للشحن بالحاويات والخدمات اللوجستية، والتي تم إطلاقها لأول مرة بواسطة آي بي إم و ميرسك في أبريل ٢٠١٨.

وهي تعمل من خلال توفير واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة قائمة على المعايير والتي تسمح بتتبع بيانات سلسلة التوريد ومشاركتها بشكل ثابت وآمن باستخدام شبكة بلوكتشين بأذونات.

وبحسب ما ورد بدأت شركة ييلبورت هولدينغ التركية - التي تشغل ٢٢ محطة و٦ محطات داخلية في ١١ دولة - في دمج البيانات من محطتي غيبزي وغيمبورت في تركيا مع تريد لينس في يوليو ٢٠٢٠.

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والآن وقد اكتمل التكامل، سيتمكن مشغل المحطات من الوصول إلى تدفقات البيانات للمساعدة في إدارة أكثر كفاءة للأصول والبضائع المعبأة في حاويات.

وبحسب ما ورد سيتم تشغيل ست رسائل رئيسية في عمليات تبادل البيانات المدعومة من واجهة برمجة التطبيقات بين ييلبورت والمنصة: "بوابة دخول وبوابة الخروج وحمولة السفينة وتفريغ السفينة وقائمة تاريخ التحميل الفعلي وقائمة تاريخ التفريغ الفعلي".

عبر تريد لينس، يمكن الوصول إلى هذه البيانات المتعلقة بشحن الحاويات على بلوكتشين القائمة على أذونات لمجموعة من أصحاب المصلحة المختلفين عبر سلسلة التوريد، مثل الشاحنين والوكالات ومشغلي الموانئ وسلطات الجمارك أو مقدمي الخدمات المالية.

شاركت مبادرة آي بي إم وميرسك الرائدة في تنسيق مختلف الوكالات الحكومية وسلطات الجمارك من جميع أنحاء العالم، وجذب مشاركين من إندونيسيا وتايلاند وأذربيجان والولايات المتحدة وكندا وغيرها.