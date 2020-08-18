شرح مبسط ل ما هو شين لينك ChainLink و عملة LINK

عملة LINK لا تتوقف عن الارتفاع، أما بخصوص نظامها البيئي يتطور بشكل ملحوظ في عالم التشفير و صناعة البلوكشين، وحتى نسلط الضوء أكثر في عالمنا العربي عن ما هو Chainlink و عملته المشفرة LINK، نقدم لكم شرح سهل و مبسط ل ما هو شين لينك ChainLink و عملة LINK، رابط يأخذك للاستثمار في تلك عملة LINK.

ما هو شين لينك ChainLink

نظام شين لينك ChainLink هو شبكة أوراكل لامركزية توفر بيانات واقعية للعقود الذكية على سلسلة الكتل أي البلوكشين. LINK هو رمز الأصول الرقمية المستخدم للدفع مقابل الخدمات على الشبكة.

راجع موضوع البلوكشين إن كنت جديد في المجال : شرح مبسط و سهل من الصفر للبلوكشين Blockchain

لفهم فوائد ChainLink وكيفية عملها ، تحتاج إلى فهم بعض المفاهيم الأساسية المترابطة. لنبدأ بالعقود الذكية.

العقود الذكية هي اتفاقيات محددة مسبقًا على شبكة البلوكشين، تقوم بتقييم المعلومات وتنفيذها تلقائيًا عند استيفاء شروط معينة. التموشل الجماعي مثالًا.

إذا تم إيداع مبلغ معين من الأثير في عقد ذكي بحلول تاريخ معين ، فسيتم تحرير الدفع إلى حملة جمع التبرعات – إذا لم يكن كذلك ، فسيتم رد الدفعة إلى الجهات المانحة.

نظرًا لوجود عقود ذكية على البلوكشين، فهي ثابتة لا يمكن تغييرها ويمكن التحقق منها بحيث يمكن للجميع رؤيتها ، مما يضمن مستوى عالٍ من الثقة بين الأطراف لأنها تعكس بدقة المعايير المعلنة للاتفاقية وسيتم تنفيذها إذا تم استيفاء الشروط المبرمجة في العقد.

راجع موضوع العقود الذكية لتفهم أكثر : شرح مبسط و سهل ل العقود الذكية Smart Contracts و البلوكشين

بالنسبة للعقود الذكية لصياغة اتفاقيات تتجاوز تلك التي تتعلق بالبيانات الموجودة على البلوكشين ، فإنها تتطلب بيانات خارج السلسلة بتنسيق تسلسلي. تعتبر صعوبة ربط مصادر المعلومات الخارجية بالعقود الذكية البلوكشين بلغة يفهمها كلاهما واحدة من القيود الرئيسية في كيفية استخدام العقود الذكية على نطاق واسع.

هذا هو المكان الذي تلعب فيه الأوراكل. أوراكل هو برنامج يعرف باسم البرامج الوسيطة، يعمل كوسيط ، ويترجم البيانات من العالم الحقيقي إلى عقود ذكية على سلسلة الكتل.

إن أوراكل مركزي ويخلق مشكلة و العقد الذكي لامركزي ومؤمن على البلوكشين يهدف إلى حل نقطة الضعف المركزية. إذا كانت أوراكل عيبها أنها مركزية و لا تتماشى مع قوانين اللامركزية ، فكيف ستعرف ما إذا كانت بياناتها دقيقة؟ ما فائدة العقد الذكي الآمن والجدير بالثقة على البلوكشين إذا كانت البيانات التي تغذيها محل شك؟

لذا ، دعنا نلخص بشكل سريع بين العقود الذكية وأوراكل:

العقود الذكية هي عقود ثابتة وقابلة للتحقق يتم تنفيذها تلقائيًا في إطار خوارزميات IF / THEN عند استيفاء الشروط.

البيانات التي تحدد هذه الشروط تأتي تقليديًا من البلوكشين.

في الآونة الأخيرة ، تم إدخال أوراكل في نظام التشفير البيئي لإحضار البيانات خارج السلسلة إلى عقود ذكية على السلسلة.

لكن ، بيانات أوراكل المركزية تقلل من فوائد العقود الذكية على البلوكشين لأنها قد تكون غير موثوق بها أو بها غيب يهدد اللامركزية.

نظام ChainLink عبارة عن شبكة لا مركزية من العقد توفر البيانات والمعلومات من مصادر خارج البلوكشين إلى عقود ذكية على البلوكشين عبر Oracles.

تعمل هذه العملية ، إلى جانب الأجهزة الأكثر أمانًا ، على التخلص من مشكلات الموثوقية التي قد تحدث في حالة استخدام مصدر مركزي واحد فقط.

تبدأ العملية على البلوكشين الممكّن للعقد الذكي عندما يتطلب العقد الذكي بيانات. يضع هذا العقد الذكي طلبًا للعقد، للحصول على المعلومات.

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يسجل بروتوكول Chainlink هذا الطلب على أنه حدث ، ويقوم بدوره بإنشاء عقد ذكي مقابل ( Chainlink Service Level Agreement عقد شين لينك لاتفاقية مستوى الخدمة SLA) ، أيضًا على البلوكشين ، للحصول على هذه البيانات خارج السلسلة. يُنشئ عقد Chainlink SLA ثلاثة عقود: عقد السمعة وعقد مطابقة طلب وعقد التجميع، كلها من شين لينك ChainLink.

يتحقق عقد سمعة Chainlink من سجل تتبع مزود أوراكل للتحقق من صحته وسجل الأداء، ثم يقيم ويتجاهل العقد الغير قابلة للجدل أو الغير الموثوق بها.

يسلم عقد مطابقة طلب Chainlink طلب العقد المطلوب إلى عقد Chainlink ويأخذ عطاءاته عند الطلب (عندما لا يختار عقد الطلب مجموعة محددة من العقد) – ثم يحدد العدد الصحيح ونوع العقد لتلبية الطلب.

يأخذ عقد تجميع Chainlink جميع البيانات من الأوراكل المختارة ويتحقق منها، للحصول على نتيجة دقيقة.

تأخذ عقد Chainlink بعد ذلك طلب عقد الطلب للحصول على البيانات وتستخدم برنامج “Chainlink Core” لترجمة هذا الطلب من لغة البرمجة الموجودة على البلوكشين إلى لغة برمجة خارج البلوكشين، و يمكن لمصدر بيانات حقيقي فهمها. ثم يتم توجيه هذا الإصدار المترجم حديثًا من الطلب إلى واجهة برمجة تطبيقات خارجية API لتجمع البيانات من هذا المصدر. بمجرد جمع البيانات ، يتم ترجمتها مرة أخرى إلى لغة البلوكشين من خلال Chainlink Core وإرسالها إلى عقد تجميع Chainlink.

يمكن لعقد تجميع شين لينك ChainLink التحقق من صحة البيانات من مصدر واحد ومن مصادر متعددة – ويمكنه التوفيق بين البيانات من مصادر متعددة.

لذا ، إذا كانت خمس عقد تقدم إجابة واحدة من مستشعر الطقس ، بينما تقدم عقدتان أخريان إجابة مختلفة ، فإن عقد تجميع شين لينك ChainLink سيعلم أن هاتين العقدتين غير أمينتين و بهما عيب، مما سيؤدي إلى تجاهل إجاباتهما. بهذه الطريقة ، يمكن لعقد Chainlink التحقق من صحة البيانات من مصدر واحد.

يمكن أن يكرر عقد تجميع شين لينك ChainLink عملية التحقق هذه لمصادر متعددة ، ثم تسوية جميع البيانات التي تم التحقق من صحتها عن طريق حساب متوسطها في قطعة واحدة من البيانات. في ظل ظروف معينة ، لا يمكن حساب متوسط جميع الإجابات ولكن من أجل البساطة لن نتعمق أكثر هنا.

وبغض النظر عن مصدر البيانات ، فقد أنشأت Chainlink طريقة لتقديم بيانات دقيقة بشكل موثوق به وفعال للعقود الذكية على البلوكشين الممكّن للعقد الذكي.

عملة LINK في نظام شين لينك ChainLink

طلب أصحاب العقود استخدام عملة LINK لدفع مشغلي عقدة Chainlink لعملهم. يتم تحديد الأسعار بواسطة مشغل عقدة Chainlink بناءً على الطلب على البيانات التي يمكنهم تقديمها والسوق الحالي لتلك البيانات.

يستخدم مشغلو عقدة Chainlink أيضًا LINK للمشاركة في الشبكة، يجب على مشغلي العقدة إيداع LINK مع Chainlink لإثبات التزامهم بالشبكة وتحفيز الخدمة الجيدة.

يأخذ عقد سمعة Chainlink بعين الاعتبار حجم حصة العقدة (من بين معايير أخرى) عند مطابقة العقد مع طلبات البيانات. وبالتالي ، من المرجح اختيار العقد ذات الحصة الأكبر لتلبية الطلبات (وبالتالي كسب LINK مقابل خدماتها). تعاقب شبكة Chainlink أيضًا العقد المعيبة أو غير النزيهة من خلال فرض ضرائب على حصتها في LINK مقابل الخدمة السيئة.

تم بناء عملة LINK على Ethereum وفقًا لمعيار ERC20 للرمز المميز. يمكن شراؤها وبيعها مقابل أي عملة رقمية أو محلية، قيمة عملة او رمز LINK.

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