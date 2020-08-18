اثنان من ابيلقائمين بتعدين تكوين يسرقان الكهرباء في بلغاريا بقيمة ١,٥ مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:57 صباحاً - اعتقلت السلطات البلغارية رجلين بتهمة سرقة أكثر من ١,٥ مليون دولار من الكهرباء لتشغيل مزرعتين لتعدين العملات المشفرة.

ووفقًا لتقرير صدر يوم ١٤ أغسطس من بلغاريا اليوم، تم اعتقال رجلين لصلتهما بسرقة ١,٥ مليون دولار من الكهرباء المستخدمة لتعدين بيتكوين (BTC) في بلدة كيوستينديل الصغيرة.

وقد تحدث ممثلون من مديرية الأوبلاست التابعة لوزارة الشؤون الداخلية (ODMVR) و سي إي زي إلكترو بلغاريا في مؤتمر صحفي، قائلين إن المواطنين البلغاريين من صوفيا، الذين تتراوح أعمارهم بين ٣١ و٣٨ عامًا، تم القبض عليهم وهم يحولون الطاقة إلى اثنين من مزارع التعدين غير القانونية الخاصة بهم لمدة ٣-٦ شهور. ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن معدات التعدين كانت موجودة منذ أكثر من عام.

قال نائب مدير سي إي زي فيليب يوردانوف أن هذه كانت "أكبر سرقة" للكهرباء اكتشفتها شركة المرافق على الإطلاق. وكان المبلغ المسروق كافيًا لتزويد البلدة المجاورة بالطاقة لمدة شهر تقريبًا.

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احتجزت الشرطة الرجلين لمدة ٢٤ ساعة قبل الإفراج عنهما في انتظار المحاكمة.

ليس أمرًا فريدًا في أوروبا

حاول القائمون بتعدين العملات المشفرة عديمي الضمير في العديد من البلدان سحب الطاقة خارج الشبكة حيث أصبحت المزيد من الحكومات أكثر وعيًا بربحية التوكنات.

حدثت واحدة من أكبر السرقات في الصين في يوليو ٢٠١٩، عندما تم القبض على ٢٢ مشتبهًا بهم بعد تورطهم في مزرعة تعدين غير قانونية باستخدام ٣ ملايين دولار في الكهرباء المسروقة. كما صادرت الشرطة ٤٠٠٠ منصة منجم في تسعة مصانع مختلفة.

حاولت السلطات الروسية أيضًا اتخاذ إجراءات صارمة ضد سرقة القائمين بتعدين بيتكوين للطاقة. وفي يونيو، ألقت الشرطة القبض على قائم بالتعدين يبلغ من العمر ٣٠ عامًا بتهمة سرقة ما يقرب من ٥٠٠٠٠٠ دولار من الكهرباء من شبكة الكهرباء الحكومية. كما تم القبض على مشتبه به آخر وشركائه التسعة المزعومين في مارس في حادثة مماثلة تنطوي على سرقة ٢٠٠ ألف دولار من الكهرباء كل شهر لتعدين العملات المشفرة.