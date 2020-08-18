المستثمر جيم روجرز يحذر من "أسوأ تباطؤ اقتصادي" يشهده في حياته

تام شمس - الثلاثاء 18 أغسطس 2020 02:58 صباحاً - حذر المستثمر جيم روجرز، رئيس مجلس إدارة روجرز هولدينغز، مؤخرًا في مقابلة من أن عمليات الإنقاذ الأخيرة للبنك المركزي ستؤدي إلى أسوأ انهيار اقتصادي في حياته.

حيث تطبع البنوك المركزية على مستوى العالم تريليونات الدولارات في محاولة لمساعدة البلدان على تحفيز اقتصاداتها. وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر إس وبي ٥٠٠ بنسبة ٥٠٪ ولم يظهر أي علامات على التباطؤ منذ ٢٣ مارس، يعتقد روجرز أن خطة الإنقاذ لن تنتهي بشكل جيد على المدى الطويل.

في الواقع، يعتقد روجرز أن سوق الولايات المتحدة عبارة عن فقاعة "تنتظر أن تنتهي":

"تذكر أن هناك انتخابات في الولايات المتحدة خلال ستة أشهر في نوفمبر وكل هؤلاء الرجال يريدون إعادة انتخابهم. إنهم لا يأبهون لأمرك ولأمري ولأمر أطفالنا. إنهم يهتمون بشهر نوفمبر وإعادة انتخابهم. لذلك، ستستمر جميع أنواع الأشياء الجيدة وستظل الأسواق على ما يرام لفترة من الوقت..." Advertisements

كشف روجرز أنه يمتلك الذهب والفضة ولا يزال واثقًا في الزراعة. وقال أيضًا إنه سيراهن على النقل والخطوط الجوية والسياحة وغيرها من الصناعات التي تضررت بشدة من الوباء:

"لقد اشتريت شركة شحن في روسيا الأسبوع الماضي، وشركة نبيذ في الصين الأسبوع الماضي. حيث عانت بعض هذه المجالات حقًا وربما حتى إذا ضرب السوق الهابطة مرة أخرى، فمن المحتمل ألا تنخفض كثيرًا كما آمل".

في مقابلة سابقة، قال روجرز إنه يتمنى لو كان قد استثمر في بيتكوين خلال الأيام الأولى للتكنولوجيا. كما توقع أنتوني بومبلانو مؤخرًا أن تتجاوز القيمة السوقية لبيتكوين القيمة السوقية للذهب في أقل من ١٠ سنوات.