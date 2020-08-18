شركة بانتيرا كابيتال تحقق زيادة قدرها ٣ أضعاف هذا العام عما حققته في عام ٢٠١٩

تام شمس - الثلاثاء 18 أغسطس 2020 02:58 صباحاً - شهدت شركة بانتيرا كابيتال، وهي شركة استثمارية للعملات المشفرة تدير ٦٠٠ مليون دولار، عامًا جيدًا للغاية، ولكن لا يزال غير جيد مثل ٢٠١٨.

ووفقًا لإفصاح حديث مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، جمع بانتيرا فينتشر فاند III ١٦٤٧٠٥٨٣٤ دولارًا حتى الآن - وحقق مبلغًا ضخمًا قدره ٦٨٨٤١٣٧٩ دولارًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وفي حين أن الصندوق جمع ٢٤٤١٩٤٥٥ دولارًا فقط في العام الماضي، إلا أنه لم يتفوق على زيادة ٢٠١٨ البالغة ٧١٤٤٥٠٠٠ دولار.

الأموال المجمعة من بانتيرا كابيتال ٢٠١٨-٢٠٢٠. المصدر: كوينتيليغراف، هيئة الأوراق المالية والبورصات.

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ارتفع متوسط ​​حجم تذكرة المستثمر، الذي يبلغ حوالي ١,٧٧ مليون دولار، بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بعام ٢٠١٩ وتضاعف مقارنة بعام ٢٠١٨. وقد يشير هذا إلى زيادة الاهتمام من المستثمرين المؤسسيين. وقد زاد هذا الأخير بعد أن قامت غرايسكيل بإطلاق حملة تجارية تلفزيونية وطنية ونشرت غالاكسي ديجتال إعلانًا على صفحة كاملة في فاينانشال تايمز.

وبالمقارنة، كان عام ٢٠١٨ سيئًا لصناديق التحوط المشفرة. حيث سجل مؤشر صناديق التحوط للعملات المشفرة التابع لشركة إيوريكاهيدج انخفاضًا بنسبة ٧١,٨١٪، قبل أن يتعافى إلى حدٍ ما في عام ٢٠١٩ بنسبة ١٥,٥٦٪. وحتى الآن في عام ٢٠٢٠، ارتفعت النسبة إلى ٤٦,٩٨٪.

صرح دان موريهايد، مؤسس بانتيرا، مؤخرًا أنه يتوقع أن تخترق بيتكوين (BTC) مستوى ١٠٠٠٠٠ دولار قريبًا.