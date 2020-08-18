ديف بورتنوي يتحول ١٨٠ درجة حول العملات المشفرة ويبدأ الدعوة للعملات البديلة

تام شمس - الثلاثاء 18 أغسطس 2020 02:58 صباحاً - بعد جلسته التعليمية الأخيرة في عالم بلوكتشين، يبدو الآن أن مؤسس بارستول سبورتس "ديف بورتنوي" يروج للمخططات الاحتيالية للعملات المشفرة عن طريق الإعلان عن عملات رقمية منخفضة القيمة.

وبعد نشر عدد من مقاطع الفيديو على تويتر، صرح بورتنوي أنه وجد عملة بديلة جديدة "أنا مهتم بها"، لكنه لم يكشف عن العملة المشفرة حتى الآن. وقد علل ذلك بأنه لا يريد أن يشتريها الناس قبل أن يفعل هو.

ثم قام بالتغريد لاحقًا أنه قام بتنويع بعض مقتنياته من العملات المشفرة في العملة البديلة "أوركيد"، والتي أشار إليها باسم "عملة OXT بدون قيمة"، مضيفًا أن أوركيد "لا تموت أبدًا".

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وأعرب بورتنوي عن اهتمامه بمخططات العملات المشفرة الاحتيالية، مشيرًا إلى أنه "مشجع" ويمكن القيام به "طوال اليوم".

حذر ساتوشي فليبر، وهو مؤثر في مجال العملات المشفرة معروف بتحليله، الناس من توخي "الحذر الشديد" فيما يتعلق بكلمات بورتنوي لأنه "لا يعرف شيئًا عن العملات المشفرة".

نشر مؤسس بارستول سبورتس مؤخرًا مقطع فيديو للقائه مع تايلر وكاميرون وينكلفوس، مؤسسي بورصة جيميني. حيث التقى التوأم مع بورتنوي من أجل شرح بيتكوين بطريقة يفهمها.