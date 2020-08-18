كيم دوتكوم توقع ارتفاع بيتكوين منذ عامين

تام شمس - الثلاثاء 18 أغسطس 2020 02:58 صباحاً - هنأ رائد أعمال الإنترنت وناشط الحقوق الرقمية، كيم دوتكوم، متابعي تويتر الذين اشتروا بيتكوين بناءً على نصيحته في عام ٢٠١٨.

ووفقًا لتغريدة نُشرت يوم ١٧ أغسطس، أشاد مؤسس موقع مشاركة الملفات ميغا أبلود، الذي انتهى وجوده الآن، بالمتابعين الذين تمكنوا من الاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب.

وفي أغسطس ٢٠١٨، أخبر دوتكوم أتباعه أنه يجب عليهم شراء بيتكوين والذهب. حيث قال إن الدولار الأمريكي "سيصبح بلا قيمة" وأنه يعتقد أن "الانهيار الاقتصادي للدولار الأمريكي" كان وشيكًا. وقد شعر أن هذا من شأنه أن يزيل كل "العملات النقدية القديمة"، موضحًا:

"ستزداد الأوقات صعوبة. لكنكم ستكونون على ما يرام إذا قمتم بتحوط بعض أصولكم استعدادًا للانهيار. الانهيار الكبير قادم ١٠٠٪ لا محالة." Advertisements

وقد دحض أحد المستخدمين تغريدة دوتكوم، مدعيًا ​​أن المتابعين الذين أخذوا نصيحته لم يقدموا شيئًا سوى "المزيد من الأوراق غير المجدية". ورد دوتكوم بأن المستخدم "لا بد وأنه جديدًا" هنا.

اعتبارًا من وقت كتابة المقالة، يتم تداول بيتكوين حاليًا فوق ١٢٠٠٠ دولار، بينما ارتفع الذهب فوق ٢٠٠٠ دولار في الأسابيع الأخيرة.

إن اهتمام دوتكوم بالعملات المشفرة معروف جيدًا. في ٢٢ أكتوبر، أعلنت بورصة العملات المشفرة "بيتفينكس" أن عرض التبادل الأولي (IEO)، ستقدم توكن لتسييل المحتوى الرقمي يسمى K.im بالشراكة مع كيم دوتكوم.

ومع ذلك، ألغت الشركة فجأة بيع التوكنات في ٥ نوفمبر، مستشهدة بالوجه المتغير للتدقيق التنظيمي بشأن هذه التوكنات.