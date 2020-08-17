محصل ضرائب سابق بفلوريدا يستخدم الأموال العامة لشركة بلوكتشين

تام شمس - الاثنين 17 أغسطس 2020 02:57 صباحاً - تم العثور على محصل ضرائب سابق في فلوريدا استخدم الأموال العامة لإنشاء شركة بلوكتشين.

وفي تقرير من أورلاندو سينتينل، أصدر جويل غرينبيرغ، محصل الضرائب السابق في مقاطعة سيمينول، فاتورة إلى مكتب محصل الضرائب بمبلغ ٦٥٨٦٠ دولارًا أمريكيًا لشراء خوادم كمبيوتر لشركة كان يقوم بإنشائها تسمى غافرنمنت بلوكتشين سيستمز إل إل سي. ثم ورد أن غرينبيرغ أعاد الأموال في سلسلة من الشيكات.

ويُزعم أن غرينبيرغ أرسل فاتورة إلى مكتب محصل الضرائب مقابل ٢٠ خادمًا في سبتمبر ٢٠١٩، وفي اليوم التالي، قطع المكتب العام شيكًا إلى غافرنمنت بلوكتشين سيستمز. ومن ناحية أخرى، أعطت الشركة للمكتب إيصالًا بشراء ١٥ خادمًا من أصل ٢٠ خادمًا. وقد قالت صحيفة أورلاندو سنتينل أنه من غير الواضح سبب شراء ١٥ خادمًا فقط.

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تم تسجيل غافرنمنت بلوكتشين سيستمز في يوليو ٢٠١٩ وأدرجت كل من غرينبيرغ وصامويل آرمز، رئيس رابطة أعمال بلوكتشين بفلوريدا. وقد تم تعيين آرمز من قبل مكتب الضرائب كمدافع عن بلوكتشين ومدير الشؤون التشريعية لكنه غادر في ديسمبر. تم إدراج أحد مكاتب تحصيل الضرائب على أنه العنوان الأساسي للشركة. وتم حل الشركة في مايو.

قال غرينبيرغ للصحيفة، إن الشركة أرادت "إنشاء نظام يقوم بترحيل معلومات السكان من رخص القيادة إلى بلوكتشين آمن.

اتهمت فلوريدا غرينبيرغ بمطاردة خصم سياسي.