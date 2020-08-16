٣١٪ من مستخدمي بلوك فوليو يقولون أنهم لا يعرفون شيئًا عن التمويل اللامركزي

تام شمس - الأحد 16 أغسطس 2020 11:55 مساءً - على الرغم من العدد المتزايد من مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi)، لا يزال الناس غير متأكدين من ماهية التمويل اللامركزي بالضبط، حسبما أظهر استطلاع أجرته شركة تعقب المحافظ بلوك فوليو.

وقد طرح الاستطلاع، الذي تم إجراؤه عبر تطبيق المراسلة سيغنال، مستوى مشاركة المستخدمين حول التمويل اللامركزي. وقد حصل على ٨٨٩٧ صوتًا، حيث أجاب ٣١٪ من المشاركين أنهم لا يعرفون ماهية التمويل اللامركزي أو ليس لديهم أي دور على الإطلاق. وأولئك الذين قالوا إنهم فضوليون ويريدون معرفة المزيد عن التمويل اللامركزي بلغ عددهم ٣٩٪. في حين قال ١٠٪ فقط من المستجيبين أن لديهم عائدات عالية و١٩٪ كانوا جددًا في مجال التمويل اللامركزي لكنهم جربوها.

تتعارض نتائج استطلاع بلوك فوليو مع الاعتقاد بأن ازدهار مشروع التمويل اللامركزي يرجع إلى تدفق المزيد والمزيد من الأشخاص إليه. وعلى الرغم من عدم إلمام الكثيرين، فإن التمويل اللامركزي ينمو ويتحول من سوق متخصصة هذا العام. كذلك وصل التمويل اللامركزي أيضًا إلى علامة فارقة، حيث بلغت قيمته مليار دولار.

يُنظر إلى تطوير التمويل اللامركزي على أنه أهم مهمة تنتظر مجال العملات المشفرة، مع ظهور العديد من البورصات اللامركزية هذا العام وحده. ولكن مع بدء تنفيذ المشاريع، بدأت بعض قيودها تظهر أيضًا مثل نفقاتها وسيرها الأمامي.

وبينما تستمر مشاريع التمويل اللامركزي في الظهور، يبدو أن هناك حاجة إلى مزيد من التعليم، فقط لشرح ما يدور حوله الأمر.