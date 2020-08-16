ستاندرد تشارترد تجري أول صفقة على بلوكتشين في بنغلاديش

تام شمس - الأحد 16 أغسطس 2020 11:55 مساءً - نجحت شركة ستاندرد تشارترد بي إل سي، وهي شركة بريطانية للخدمات المصرفية والمالية متعددة الجنسيات يقع مقرها في لندن بإنجلترا، في الاستفادة من تقنية بلوكتشين لإجراء أول معاملة تجارية بلوكتشين في بنغلاديش، وفقًا لنيو إيج يوم ١٦ أغسطس.

وقد أصدر بنك ستاندرد تشارترد خطاب اعتماد (LC) للصفقة بين شركة تصدير الملابس فييلاتيكس المحدودة وفييلاتيكس سبينينغ على شبكة بلوكتشين كونتور. وخطاب الاعتماد هو خطاب من أحد البنوك يضمن استلام مدفوعات المشتري للبائع في الوقت المحدد وبالمبلغ الصحيح.

وبحسب ما ورد كانت المعاملة بالكامل بلا أوراق وتم إتمامها رقميًا من خلال شبكة كونتور. تعتمد شبكة بلوكتشين الخاصة بكونتور على سلسلة كوردا بلوكتشين من آر ثري وتمكن جميع المشاركين من الاستفادة من الشبكة لإنشاء وتجديد بيانات الصفقات في الوقت الفعلي للتداول الرقمي الموزع عالميًا. وأضافت ما يلي:

"تحسن كونتور شفافية البيانات وتزيل التكاليف الإدارية وتقلل الاحتكاك في التجارة العالمية: كل هذا يؤدي إلى زيادة شاملة في الكفاءة وخفض التكاليف لجميع الأطراف." Advertisements

كما قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فييلاتيكس، ريزاول حسنات:

ستعمل تقنية بلوكتشين بالتأكيد على زيادة كفاءة التداول وتقليل الوقت الذي تستغرقه عملية خطاب الاعتماد. ومن ثم، نحن سعداء للغاية وفخورون بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد وأن نصبح جزءًا من أول معاملة تجارية في بنغلاديش باستخدام تقنية بلوكتشين الثورية".

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، استخدمت البنوك الألمانية وعمالقة التكنولوجيا منصة كوردا لإتمام صفقة أمان في سوق المال بقيمة ١٠٠٠٠٠ يورو.