سلطات هونغ كونغ تعتقل لصوص ماكينات صراف آلي لبيتكوين سرقوا ٣٠٠٠٠ دولار

تام شمس - السبت 15 أغسطس 2020 08:55 مساءً - احتجزت السلطات مؤخرًا ثلاثة رجال بعد احتيالهم لسرقة ما قيمته ٢٢٦ ألف دولار هونغ كونغي من أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين (BTC) في المنطقة.

ويُزعم أن الثلاثي الذكور المعتقلين، الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٦ و٥٥ عامًا، استغلوا ستة أجهزة صراف آلي مختلفة لبيتكوين، وتلاعبوا بها لدفع دولار هونغ كونغي بما يعادل حوالي ٣٠ ألف دولار أمريكي، حسبما أشارت مقالة مفصلة من ساوث تشاينا مورنينغ بوست يوم ١٥ أغسطس. وقد قام اللصوص المزعومون بسحب الأموال عبر ١١ صفقة.

وذكرت مقالة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن السلطات تعتقد أن الرجال الثلاثة المعنيين يشكلون جزءًا من عملية إجرامية أكبر.

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أبلغت اثنان من بورصات العملات المشفرة السلطات عن النشاط الشائن قبل الاعتقالات. ولم يكشف ويلسون تام، المشرف على مكتب جرائم الأمن السيبراني والتكنولوجيا في هونغ كونغ، عن أساليب السرقة المستخدمة بالضبط، على الرغم من أن المكتب قد زود شركتي أجهزة الصراف الآلي المتضررة بنصائح حول زيادة التدابير الأمنية.

حيث قال تام، وفقًا لما أوردته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، إن "هذه هي المرة الأولى التي نواجه فيها عملية احتيال مرتبطة بأجهزة الصراف الآلي لعملة بيتكوين".

بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببيتكوين في العالم ٨٠٠٠ جهاز في يونيو ٢٠٢٠، بينما اكتسبت بيتكوين نفسها مزيدًا من الدعاية كأصل قابل للتطبيق على مدار العام، مما يجعل الأصل هدفًا منطقيًا للهجمات.