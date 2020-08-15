شرح مبسط ل ما هي الانظمة المالية اللامركزية DeFi او Decentralized Finance

نحن نعيش في عالم جديد متغير و سريع. حيث كانت السنوات القليلة الماضية جد مفيدة في التغييرات الإيجابية التي حصلت في القطاعين المالي والتكنولوجي. ففي الأشهر القليلة الماضية، شهدنا طفرة كبيرة في الخدمات المالية اللامركزية DeFi او Decentralized Finance ونريد أن نساعدك على فهم ما هي الانظمة المالية اللامركزية DeFi او Decentralized Finance التي يمكن ان تساعدك على فهم العديد من الاشياء الحاصلة و التي ستحصل في الانظمة المالية العالمية.

ما هي الانظمة المالية اللامركزية DeFi او Decentralized Finance ؟

مصطلح “DeFi” هو اختصار ل Decentralized Finance التمويل، المال، او الانظمة المالية اللامركزي. بعبارات أبسط ، فهي أدوات مالية قياسية تستند إليها المؤسسات على أساس Blockchain او الانظمة اللامركزية في ادارة و تحويل و التعامل مع كل ما هو مالي.

لقد غيرت التكنولوجيا و على وجه الخصوص الإنترنت ، الطريقة التي نعيش بها جميعًا اليوم، ولن يختلف هذا عند تطبيق الإيديولوجية تلك على المال والتمويل و الانظمة المالية.

التمويل التقليدي “المركزي” يخضع لسيطرة البنوك والحكومات لسنوات عديدة. بحيث نحن نثق بهم لإدارة أموالنا المكتسبة. ينظمونها ويستثمرونها بناءً على عوامل اقتصادية و حسابات نادرا نحن ما نكون على علم بها.

النظام المالي التقليدي لا يمكنه ان يفصح عن ما يحدث بأموالنا، لهذا هم يستفيدون من الوقت التي تكون اموالنا في حساباتنا البنكية، و اموالنا المجمدة هناك من اجل الحفاض عليها، و لأن الوعي المالي الحاصل حاليا جعل من الناس يسؤلون كثيرا بخصوص اموالهم و ثرواتهم، وعلى انهم هم العامل الاول و الاخير في الاقتصادات العالمية. كان احد الاسباب وراء ظهور الانظمة المالية اللامركزية DeFi او Decentralized Finance و التي ستوفر نقطة انطلاق كبيرة في تغيير اقتصاد العالم.

الرجوع الى الماضي لفهم الانظمة المالية اللامركزية DeFi او Decentralized Finance

لفهم DeFi بشكل أفضل ، يجب علينا أولاً إلقاء نظرة على كيفية ظهور التمويل التقليدي. على الرغم من أن الأمر يبدو أحيانًا وكأن المال موجود دائمًا حولنا، إلا أن الأمر ليس كذلك.

معاملات البشر بدأت بالمقايضة بين سلع و سلع او خدمات. ولكن مع تطور المجتمعات البشرية كذلك تطورت اقتصاداتنا. اخترعنا العملة لجعل التبادل اسهل و الحصول على السلع و الخدمات مقابل شيئ نتفق عليه بأنه ذا قيمة مما ادى الى ظهور إنتاجية اكبر و اسواق اقتصادية كبيرة.

تاريخياً ، أصدرت السلطات المركزية مثل الحكومات، العملات التي تقوم عليها اقتصاداتنا. وكان من المتوقع أن تقوم البنوك والمؤسسات المركزية بإدارة وتنظيم عرض العملة المتداولة بعناية. ومع نمو حجم وتعقيدات اقتصاداتنا ، اكتسبت هذه السلطات المركزية المزيد من القوة مع زيادة ثقة الناس بها.

أنت تثق في حكومتك لعدم طباعة الأموال بشكل غير مدروس لتستقر قيمتها. تثق في البنك الذي تتعامل معه لتخزين أموالك بأمان. وعندما يتعلق الأمر بالاستثمار ، فأنت تثق بأصولك لمستشار مالي. عن طريق تسليم السيطرة على أموالك للآخرين، آملا في كسب ارباح من استثماراتك و تداولاتك. ولكن الحقيقة المحزنة حول نظامنا المالي الحالي انه كلما زادت ثقتنا في المؤسسات المالية زادت قوتهم ضدنا.

غالبًا ما يكون لدينا القليل من المعرفة في كيفية تعامل الشركات مع استثماراتنا ، أو حتى كيف تدير حكوماتنا الاقتصاد. وفي معظم الحالات ، لا يتلقى المستثمرون سوى نسبة قليلة جدا من العائدات الناتجة عن المخاطر التي تتعرض لها ثقتنا من تلك السلطات المركزية.

لطالما كانت المركزية قضية رئيسية في الصناعة المالية. هناك عدد قليل من المؤسسات و الاشخاص الرئيسيين يحتفظون بالسيطرة على مال العالم ويلتقطون ثروات الهائلة على حساب ثقة الناس فيهم. و بمرور الوقت ، يوسع هذا الوضع من عدم المساواة ويستبعد جزءًا كبيرًا من سكان العالم عن النظام المالي الحالي. ما يقرب من 1.7 مليار شخص كانوا غير مستفيدين من الانظمة المالية في عام 2017.

و كلما زادت معرفتنا عن النظام المالي الحالي زاد اليقين بأن النظام المالي الحالي غير قادر على خفض رسوم المعاملات ، أو تسريعها ، أو جعل تلك المعاملات أكثر شفافية. كثير من الناس يفتقرون إلى الثقة في المؤسسات المركزية بكل انواعها. يبدو أن مستويات عدم الثقة تزداد يومًا بعد يوم في جميع أنحاء العالم.

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أدت أزمة الرهن العقاري في أمريكا إلى بروز العديد من الاسئلة. و بعد سنوات قليلة ، جعلت الأزمة اليونانية ، التي لا تزال مستمرة ، الناس يشككون في مدى ملاءمة النظام المالي العالمي لإحتياجات الافراد.

أدى التضخم الجامح الفنزويلي المستمر إلى تخلي الشعب الفنزويلي إلى حد كبير عن نظامه المالي الوطني القائم حاليا من أجل نظام أكثر لامركزية يعتمد على عملة البيتكوين.

في 18 نوفمبر 2019 ، أضرم الشعب الإيراني النار في البنك المركزي الإيراني خلال احتجاج ضد السلطات المركزية.

في الواقع ، هناك الكثير من التشويش المتشابه في جميع أنحاء العالم ، لدرجة أنها كثيرة جدًا لا يمكن ذكرها كلها هنا و سنتحدث عن ذلك في مقالات مقبلة حتى يزداد الوعي العربي عن الاشكالات التي تطرحها الانظمة المركزية.

DeFi او Decentralized Finance تحاول بناء شيء مختلف

نهدف الانظمة المالية اللامركزية DeFi او Decentralized Finance إلى إنشاء نظام مالي مفتوح للجميع يقلل من حاجة الفرد إلى الثقة والاعتماد على السلطات المركزية او بمعنى اخر عن الوسيط او الطرف الثالث في كل الصفقات و المعاملات. توفر التقنيات مثل الإنترنت و علم التشفير و Blockchain الأدوات اللازمة لإنشاء نظام مالي مستقل يتم التحكم فيه جماعياً دون الحاجة إلى سلطات مركزية.

هناك مقولة تتداول بين مجتمعات البلوكشين Blockchain: “لا تثق ، انما تحقق بنفسك”. لأنه مع وجود شبكة Blockchain ، يمكنك كفرد التحقق من أي معاملة تحدث على Blockchain.

يبدو أن الانظمة المالية اللامركزية DeFi او Decentralized Finance تمثل نقلة مهمة جدا في حياتنا اليومية. فنظرًا لأن 3.9 مليار شخص لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت و نسبة 63.4% يتصلون بالانترنت عبر هواتفهم، فإن الإنترنت متاح بشكل متزايد لجميع أنحاء العالم وإلى جميع مستويات المجتمع.

نظرًا لأن شركات التكنولوجيا العملاقة Big Tech مثل Facebook Pay و Apple Pay و WeChat Pay و Alipay تزيد من الوصول إلى الخدمات المالية دون أن يضطر العملاء أولاً إلى بدء علاقة مع أحد البنوك ، و من خلال تلك الشركات التكنولوجية الان العديد من الحزاجز التي تعيق الافراد من الاستفادة من الخدمات المالية، باتت من الماضي.

الانظمة المالية اللامركزية DeFi او Decentralized Finance هي الخطوة التالية. من خلالها يتم تويفر حلاً ضد الرقابة الحكومية ، مثل التلاعب النقدي والتضخم المفرط ، بالإضافة إلى الرقابة المحتملة للشركات في المستقبل و مع تطور شركات البلوكشين و الانظمة المالية اللامركزية لا محالة انها ستأخذ حصتها في السوق بعيدًا عن بنوك.

DeFi نظام مالي مفتوح للعالم

تهدف الانظمة المالية اللامركزية DeFi إلى إنشاء نظام مالي مفتوح للجميع، يقلل من الثقة والاعتماد على المنظمات المركزية حاليًا. يوفر الإنترنت و Blockchain و Crypto كل ما يلزم لبناء انظمة مالية مستقلة تتحكم فيها التكنولوجيا و تجعل الاسواق المالية في متناول الجميع بدون اي وسيط او رقابة حكومية. فجمالية البلوكشين Blockchain تكمن فأن كل شخص يمكنه التحقق من كل المعاملات المالية التي تحدث. فالبلوكشين توفر الشفافية والانفتاح على نظام مالي عالمي مستقل.