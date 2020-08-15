بورصة العملات المشفرة الهندية "وزيركس" تدخل مجال التمويل اللامركزي وسط لوائح تنظيمية غير مؤكدة

تام شمس - السبت 15 أغسطس 2020 05:53 مساءً - صرحت وزيركس، وهي إحدى بورصات العملات المشفرة الرائدة في الهند، اليوم أنها تستعد لتطوير وإطلاق أول منتج تمويل لامركزي بالشراكة مع شبكة ماتيك.

في إعلان تمت مشاركته مع كوينتيليغراف، قالت الشركة إنها ستطلق بروتوكول صانع السوق الآلي (AMM). حيث شارك نيسشال شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة وزيركس، أن المنتج قيد التطوير حاليًا، ويخططون لإطلاق نسخة شبكة اختبار بحلول نهاية سبتمبر من هذا العام.

بروتوكول صانع السوق الآلي هو شكل من أشكال العقود الذكية التي تهدف إلى استبدال سجلات الطلبات المستخدمة في أسواق الصرف التقليدية. حيث يتم إنشاء تجمع سيولة يتم فيه تداول التوكنات تلقائيًا باستخدام خوارزمية في نظام بيئي لامركزي.

وشرحت البورصة سبب اختيار شبكة ماتيك، وأكدت أن الشبكة توفر قابلية توسعة أعلى وإنتاجية أكبر من إيثريوم.

حيث قال شيتي إنه من خلال مشروع التمويل اللامركزي الجديد، تعتزم وزيركس جذب المستخدمين الحاليين للبورصة والصناديق المؤسسية الجديدة.

Advertisements

ومن المتوقع أن يجلب المنتج النهائي المستخدمين لمبادرتهم الجديدة للمشاركة في مجمع السيولة مقابل توكنات WRX. حيث قال الرئيس التنفيذي إنه سيسمح أيضًا للأموال المؤسسية بالاستفادة من سيولة التمويل اللامركزي لتنفيذ تداولاتهم.

وأوضح شيتي إنه لتحقيق سيولة إضافية، ستشارك وزيركس مع العديد من مزودي السيولة؛ ومع ذلك، فقد امتنعت عن تسمية شركائهم المحتملين.

واعتبارًا من الآن، سيتم إطلاق منتج التمويل اللامركزي الجديد بشكل منفصل عن بورصة وزيركس الرئيسية، لكن شيتي قال إنهم يخططون للعمل على "تكامل أعمق بين النظامين".

وفيما يتعلق بتأثير لوائح العملات المشفرة غير المؤكدة على المشروع، قال شيتي إنه "واثق من لوائح العملات المشفرة الإيجابية قادمة في الهند".