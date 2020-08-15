شراء وارن بافيت للذهب قد يدفع سعر بيتكوين إلى ٥٠ ألف دولار

تام شمس - السبت 15 أغسطس 2020 05:53 مساءً - باعت بيركشاير هاثاواي، المجموعة العملاقة التي تبلغ قيمتها ٥٠٣ مليارات دولار بقيادة وارن بافيت، شركة غولدمان ساكس لشراء شركة الذهب الكندية باريك غولد. يقول ماكس كيزر، مؤسس هايزنبيرغ كابيتال ومستثمر مبكر في بيتكوين، إنه يمكن أن يساعد في رفع قيمة بيتكوين إلى ٥٠٠٠٠ دولار.

كما أفادت مجلة "فورتشن" يوم ١٥ أغسطس أن الملف الفصلي للمساهمين في "بيركشاير هاثاواي" أظهر أن بافيت قلصت من مركزه في معظم البنوك الكبرى. باعت الشركة جزءًا كبيرًا من أسهمها في جي بي مورغان تشيس وويلز فارغو وبي إن جي.

ما الذي يظهره قرار بافيت للدخول في صفقة للذهب مقابل البنوك حول بيتكوين

يأتي قرار بافيت بإغلاق حصة بيركشاير بالكامل في بنك غولدمان ساكس بعد ثاني أعلى عائدات تداول فصلية للبنك بلغت ١٣,٣ مليار دولار. وهو يشير إلى أن بافيت ليس مرتاحًا للمراهنة الكبيرة على الصناعة المصرفية على المدى الطويل.

وبدلًا من ذلك، اشترى بافيت سهمًا واحدًا في باريك غولد، والتي عكست أسهمها وضع الذهب في معظم عام ٢٠٢٠. والشركة هي شركة تعدين للذهب مقرها كندا، وقد سجلت زيادة بنسبة ٤٥٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. بعد استثمار بيركشاير، ارتفع السهم بنسبة ٨,١١٪ في فترة التداول بعد الإقفال.

ويعتقد ماكس كيزر، وهو مستثمر مناصر لبيتكوين، استثمر في شركات مثل كاكن وبيتفينكس، أن استثمار بافيت في الذهب يمكن أن يفيد بيتكوين. وقد قال إن التوجهات الإيجابية حول الذهب تعني ارتفاع قيمة بيتكوين، والتي يعتبرها البعض "الذهب الرقمي". حيث قال كايزر:

"إن استثمار إدارة الصناديق العالمية بقيمة ١٠٠ تريليون دولار أمريكي هو استثمار يقل عن ١٪ في الذهب. ومع انتقال بافيت الآن إلى الذهب. يمكن توقع تخصيص ٥٪ كحد أدنى مما يعني ٥٠٠٠ دولار للذهب. وتوقع تخصيص عالمي بنسبة ١٪ بيتكوين (١ تريليون دولار) وهذا يعني ٥٠٠٠٠ دولار لبيتكوين نتوقع أن تصل القيمة إلى ١٠٪".

المخطط الأسبوعي لسعر بيتكوين. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

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ردد مدير محفظة الأسهم السابق ومؤسس إيكيغاي فند، ترافيس كلينغ، نفس الاتجاه. حيث قال كلينغ، مشيرًا إلى تصريح بافيت المتشكك في عام ١٩٩٨ حول الذهب، إنه لا فائدة منه:

"اليوم تم الإعلان عن أن شركة بيركشاير هاثاواي قد اشترت للتو أول مخزون من الذهب على الإطلاق. والأسباب واضحة في هذه المرحلة. فقط في حال كنت تتساءل عن الشكل الذي ستبدو عليه السنوات القادمة لبيتكوين، كان هذا رأي بافيت حول الذهب في عام ١٩٩٨."

بيتكوين تظهر بعض الارتباط مع المعدن الثمين مؤخرًا

على الرغم من أن أداء بيتكوين تفوق على الذهب منذ أبريل، إلا أن اتجاه السعر بين الذهب و بيتكوين أظهر بعض الارتباط. وتُظهر البيانات من سكيو أن الأصلين قد ازدادا جنبًا إلى جنب خلال الأشهر الأربعة الماضية.

الارتباط بين بيتكوين والذهب. المصدر: Skew.com

يشير الارتفاع المتزامن لعملة بيتكوين والذهب منذ انهيار السوق العالمية في أواخر مارس إلى أن المزيد من المستثمرين بدأوا في اعتبار بيتكوين مخزنًا للقيمة.

وفي الآونة الأخيرة، اشترت مايكروستراتيجي، وهي تكتل استخبارات بقيمة ١,٤ مليار دولار، عملات بيتكوين بقيمة ٢٥٠ مليون دولار. حيث قالت الشركة إن بيتكوين ستعمل كأصل التخزين الأساسي للشركة، معترفةً بعملة بيتكوين كمخزن للقيمة وأصل آمن محتمل.