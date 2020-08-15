سعر إيثريوم يرتفع إلى أعلى مستوى له خلال عامين مع تجاوز الفائدة المفتوحة لعقود إيثريوم الآجلة ١,٥ مليار دولار

تام شمس - السبت 15 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - وصل سعر إيثريوم (ETH) اليوم إلى أعلى مستوى له خلال عامين وفقًا لبيانات من محطة تداول العملات المشفرة كريبتو ووتش. وعلى الرغم من الاختراق إلى ٤٤٥ دولارًا، إلا أن الفائدة المفتوحة على عقود إيثريوم الآجلة تظل ثابتة عند مستوى قياسي جديد يبلغ ١,٥ مليار دولار.

مخطط إيثريوم مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

يشير الارتفاع القياسي للفائدة المفتوحة على العقود الآجلة للإيثريوم إلى أن المتداولون ما زالوا متفائلين ويمكن رؤية المزيد من المكاسب خلال الأيام المقبلة.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت إيثريوم زخمًا قويًا بسبب النمو الهائل لقطاع التمويل اللامركزي. حيث أدى الطلب على إيثر إلى زيادة حادة في الغاز (رسوم المعاملات) وربما زاد هذا الطلب على إيثريوم.

في ١١ أغسطس، ذكرت شركة سانتيمنت أن رسوم إيثريوم وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق من حيث كل من إيثريوم والدولار الأمريكي. ونظرًا لأن المستخدمين يضطرون إلى شراء إيثريوم لدفع الرسوم للقائمين بالتعدين، فقد يكون ذلك بمثابة حافز للصعود. حيث كتب الباحثون في سانتيمنت:

"يوم الثلاثاء، وصلت رسوم #إيثريوم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بالدولار الأمريكي وإيثريوم. ومنذ أن تم الوصول إلى هذا الرقم القياسي المحطم للأرقام القياسية، ارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الثانية أكثر من ١٣٪ وظلت المعنويات إيجابية. ويُعد هذا مؤشرًا على أنه على الرغم من أن المتداولين يفضلون بوضوح أن تكون الرسوم أقل، فإن التداعيات على رغبة الناس في التعامل عبر أحد الأصول التي يؤمنون بها (على المدى القصير على الأقل) ضئيلة إلى حدٍ ما".

بعد ارتفاع إيثريوم من نطاق امتد لمدة عامين، يتوقع المتداولون عمومًا اتجاه صعودي أقوى في المستقبل. حيث قال متداول مشهور يدعى "Satoshi Flipper" إنه لا توجد مقاومة قوية لإيثريوم حتى ٧٨٠ دولارًا. وأوضح أنه:

"لقد قضينا سنتان من وجود إيثريوم في هذا النطاق وأخيرًا اخترقناه مع عدم وجود مقاومة قوية حتى ٧٨٠ دولارًا. لقد بدأت موجة الارتفاع هذه حرفيًا للتو". Advertisements

وقال متداول آخر باسم مستعار يعرف باسم "Byzantine General" إن الفائدة المفتوحة لإيثريوم لا تزال "ضخمة". وأشار إلى أن التداولين ربما لا يزالون يتوقعون حركة سعر أكبر. حيث قال:

"إن الفائدة المفتوحة لإيثريوم لا تزال ضخمة للغاية. وهذا يعني... أننا... لم نشهد "الحركة الكبيرة" حتى الآن؟"

إجمالي الفائدة المفتوحة لخيارات إيثريوم. المصدر: Skew.com

عادةً، عندما ترى عملة مشفرة حركة سعرية كبيرة، تنخفض الفائدة المفتوحة. وذلك لأن التحركات الكبيرة غالبًا ما تؤدي إلى ضغطات قصيرة وطويلة على الأصل تليها فترة من التوحيد.

ومع ذلك، بالنسبة لإيثريوم، ارتفعت الفائدة المفتوحة إلى أكثر من ١,٥ مليار دولار، وفقًا لبيانات من سكيو. تمتلك هوبي وأوكي إكس وحدهما ما قيمته ٧٦١ مليون دولار من عقود إيثريوم الآجلة المفتوحة حاليًا.

ما التالي بعد أعلى مستوى خلال عامين

ارتفعت إيثريوم بنسبة ٢٣٥٪ منذ بداية العام حتى الآن، مدعومة بعوامل مختلفة، بما في ذلك التمويل اللامركزي، والتبني المؤسسي والتحسن العام في معنويات السوق. حيث قال فريق كريبتو ووتش:

"إيثريوم ترتفع إلى أعلى مستوى جديد خلال عامين عند ٤٤٤ دولارًا. حيث ارتفعت إيثريوم بنسبة ٨٧٪ في آخر ٢٥ يومًا، وحوالي ٤٠٠٪ منذ أدنى مستوى لها في مارس و٢٣٥٪ منذ بداية العام حتى تاريخه".

وعلى المدى المتوسط​​، يتوقع المتداولون أن تختبر العملة البديلة مستويات مقاومة أعلى، خاصةً إذا استمرت سلسلة إيثريوم بلوكتشين في رؤية نشاط مستخدم مرتفع مع معنويات مرتفعة بفضل إيثريوم ٢.٠.