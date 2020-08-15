إطلاق أول بطاقة خصم فيزا أصلية للايتكوين

تام شمس - السبت 15 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - تطلق بلوك كارد أول بطاقة خصم فيزا أصلية للايتكوين (LTC).

أخبر تشارلي لي كوينتيليغراف أن هذه هي محاولتهم الثانية في المسعى حيث فشلت المحاولة السابقة: "لقد عملنا سابقًا مع لايت باي على بطاقة خصم ولكن فشل ذلك عندما توقفت لايت باي عن العمل."

وميز لي أيضًا بين بطاقة الخصم لايتكوين الأصلية وبطاقات العملات المشفرة الأخرى التي تدعم العملة:

"هناك بطاقات خصم أخرى للعملات المشفرة متاحة اليوم تدعم لايتكوين، لكنها تدعم فقط التمويل باستخدام لايتكوين. وهذه البطاقة خاصة بلايتكوين في الأصل، لذلك يتم الاحتفاظ بالأموال في لايتكوين حتى تقوم بتمرير البطاقة". Advertisements

وعلى الرغم من أن مناصري لايتكوين يمكنها بالفعل الاشتراك في البطاقة، إلا أن الخدمة نفسها لن تكون متاحة لبضعة أسابيع أخرى. وفي ملاحظة أخف، أدلى لي برأيه بأنه لا يوجد شيء "أنصار لايتكوين فقط":

"لا أعتقد أن هؤلاء موجودون أصلًا. إذ يدعم معظم مستخدمي لايتكوين عملة بيتكوين ويحتفظون ببعضها أيضًا".

وسيتمكن المستخدمون من الإيداع في اثني عشر عملة من أشهر العملات المشفرة، بما في ذلك جميع العملات المستقرة الرئيسية. ووفقًا للي، قام ما يقرب من ٣٠٠ مستخدم بالتسجيل حتى الآن. وفي الوقت نفسه، ظلت لايتكوين باستمرار بين أفضل عشر عملات من حيث القيمة السوقية ولديها واحدة من أكبر قاعدة متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.