تام شمس - السبت 15 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - منذ ساعة
قوة التلفزيون ليست مزحة محقًا
شهدت غراي سكيل إنفستمنتس أفضل أسبوع لجمع التبرعات في التاريخ بعد حملة إعلانية على عدد من شبكات التلفزيون الكبرى. ووفقًا للرئيس التنفيذي للشركة، باري سيلبرت، حققت غراي سكيل استثمارات بقيمة ٢١٧ مليون دولار في الأيام التالية للحملة.
وكان صندوق بيتكوين ترست فاند التابع للشركة هو المساهم الأكبر في النجاح، حيث أضاف ١٤٤٢٢,٠١٤١١٥١٢ بيتكوين (BTC) بقيمة ١٦٧٩٣٢٤٦٦ دولارًا، وفقًا لملف مقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات. وتحتفظ الشركة حاليًا بمبلغ ٤٠٩١٣١ بيتكوين، مزيلةً إياها بشكل أساسي من التداول.
في غضون ذلك، نشرت شركة غالاكسي ديجيتال إعلانًا على صفحة كاملة في فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة غراي سكيل إنفستمنتس تحظى بأفضل أسبوع لها على الإطلاق بعد الحملة الإعلانية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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