خدمة البريد الأمريكية تقدم براءة اختراع لبرنامج بلوكتشين للتصويت بعد تخفيضات ترامب

تام شمس - السبت 15 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - تم تقديم براءة اختراع جديدة من قبل خدمة البريد الأمريكية (USPS)، والتي يبدو أنها تستخدم تقنية بلوكتشين لجعل التصويت عبر البريد بديلًا آمنًا لمراكز الاقتراع المادية وسط جائحة كوفيد-١٩. تأتي هذه الأخبار في أعقاب التعليقات الأخيرة من الرئيس دونالد ترامب بشأن تمويل خدمة البريد كجزء من كفاحه ضد التصويت عبر البريد.

وفي نص ما جاء في ملف تسجيل براءة اختراع بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٠: "يعود هذا التطور إلى نظام تصويت يتضمن أيضًا استخدام عناصر التشفير، مثل بلوكتشين، كما يتم استخدامها مع العملات المشفرة، لتتبع وتأمين التصويت عن طريق نظام البريد".

لا يزال كوفيد -١٩ موضوعًا ساخنًا عالميًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠٢٠. كما برز التصويت بالبريد على السطح كنقطة خلاف بين أعضاء الأحزاب السياسية في البلاد. حيث قال مقال على شبكة سي إن بي سي إن ترامب يعارض الحركة، واقترح حجب المزيد من تمويل خدمة البريد الأمريكية كإجراء وقائي.

وعلى الرغم من أن التصويت عبر البريد يفتح الباب أمام تزوير محتمل للناخبين، إلا أن الناخبين يسعون للوصول بسهولة عند تسجيل تفضيلهم السياسي في معركة متعددة الأوجه. وقد أصبح هذا الأمر أكثر تعقيدًا وسط جائحة كوفيد-١٩. "في بعض التجسيدات، تسمح بلوكتشين بتتبع أنواع مختلفة من البيانات الضرورية بطريقة آمنة وتسمح للآخرين بالتأكد بسهولة من أن البيانات لم يتم تغييرها،" حسب براءة الاختراع.

وقد حددت براءة الاختراع عمليات التصويت على أساس بلوكتشين، كاملة مع رموز الاقتراع والتوقيعات الإلكترونية وغيرها من النقاط المعقدة، تعمل جنبًا إلى جنب مع قاعدتي بيانات. وقد تضمنت براءة الاختراع أيضًا العديد من الأطر والمفاهيم الأخرى حول فكرتها المركزية للتصويت القائم على بلوكتشين.