تريدينغ فيو تؤكد: الناس يحبون بيتكوين و تيسلا

تام شمس - السبت 15 أغسطس 2020 12:53 صباحاً - تتجه كل الأنظار إلى بيتكوين (BTC)، وهي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، و تيسلا، وهي شركة سيارات تتمحور حول المستقبل يديرها الملياردير إيلون مسك، وذلك بفضل عام متميز لكلا الأصلين.

حيث استحوذت الأسهم القابلة للتداول في تيسلا، تحت مؤشر TSLA، على اهتمام الجمهور الأمريكي أكثر من أي أصل آخر قابل للاستثمار، وفقًا لأرقام يوليو من منصة الرسم البياني تريدينغ فيو المالية، المنشورة يوم ١٣ أغسطس. كما استحوذت بيتكوين على محور الأضواء كثاني أكثر الأصول شهرة على المنصة.

وأشارت تريدينغ فيو أيضًا إلى أن الاهتمام ببيتكوين آخذة في الارتفاع على وجه التحديد في واشنطن وكاليفورنيا وأوريغون. وجاء في المقال أن "الساحل الغربي يحب العملات المشفرة أكثر من غيرها". وأضافت المقالة أن "بوينغ كانت صاحبة ثالث أكثر الأسهم مشاهدة بينما كانت أمريكان إيرلاينز هي العاشرة"، موضحة بالتفصيل قطاع الطيران - وهي صناعة شهدت العبء الأكبر من عواقب قيود كوفيد-١٩.

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اكتسبت بيتكوين و تيسلا موقعهما في دائرة الضوء حيث ارتفع سعرهما بشكل هائل خلال عام ٢٠٢٠. حيث سجل سعر بيتكوين أدنى مستوى له بالقرب من ٣٨٠٠ دولار في مارس مع تصاعد مخاوف كوفيد-١٩. ومع ذلك، تعافى الأصل سريعًا، حيث تجاوز ١٢٠٠٠ دولار في الأشهر التالية، محققًا عودة جذرية.

وإذا نظرنا إلى الوراء في قصة مماثلة، انخفض سعر سهم شركة تيسلا بالقرب من ٣٥٠ دولارًا في مارس قبل أن يرتفع فوق ١٧٥٠ دولارًا بحلول يوليو، كما لو كان يركب أحد صواريخ سبيس إكس الخاصة بمديرها التنفيذي.

كما أن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ومؤسس سبيس إكس "إيلون مسك" ليس غريبًا على مجال العملات المشفرة، على الرغم من أنه يمتلك فقط ٠,٢٥ بيتكوين اعتبارًا من مايو.