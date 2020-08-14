بضائع "دكتور هو" الرسمية ستأتي إلى بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 14 أغسطس 2020 03:05 صباحاً - دخلت بي بي سي ستوديوز رسميًا مجال ألعاب بلوكتشين بعد الشراكة مع رياليتي غيمينغ غروب لتطوير لعبة تداول رقمية للمسلسل التلفزيوني الشهير "دكتور هو". وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها قناة بث الخدمة العامة البريطاني تقنية بلوكتشين لتسويق ملكيتها الفكرية.

ووفقًا للإعلان، منحت بي بي سي ستوديوز ترخيصًا عالميًا حصريًا لمجموعة رياليتي غيمينغ غروب، مما سمح لهم بتطوير لعبة تسمى "دكتور هو: ورلدز أبارت". وسيسمح المنتج للاعبين بجمع وتداول الإصدارات الرقمية من شخصيات المسلسل. كما ستعمل اللعبة على تحويل كل بطاقة تداول إلى توكن غير قابل للاستبدال، أو NFT، مؤمن على بلوكتشين.

وقد صرحت شركة نشر الألعاب التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها أنه سيتم إصدار اللعبة المستندة إلى بلوكتشين لأجهزة الكمبيوتر في عام ٢٠٢١. ولم يتم تحديد تاريخ إطلاق إصدار الهاتف المحمول من اللعبة.

تنضم بي بي سي ستوديوز إلى "اتجاه بلوكتشين الشهير جدًا في الألعاب، حيث يتم استخدامها الآن أيضًا في صناعة الرياضة (التذاكر) والخدمات المالية وكوسيلة لبيع ونقل الممتلكات"، وفقًا لكريغ روسو من بولينت غيمز، خلال مقابلة مع كوينتيليغراف.

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كما أشاد جون كافانا، مدير التراخيص في بي بي سي ستوديوز، بما يعتبره اتجاهًا تكنولوجيًا ناشئًا:

"هذا ما تفعله بي بي سي ستوديوز جيدًا، حيث تستكشف تقنيات جديدة وتجلب علامتنا التجارية الأكثر شهرة إلى منطقة من صناعة الألعاب والتي نحن على يقين من أنها ستجذب المعجبين وتثيرهم."

كذلك يعتقد مدير الابتكار في بولينت غيمز أن أحد أسباب انجذاب اللاعبين نحو بلوكتشين هو أنه، على عكس الألعاب التقليدية، "تسمح بيئات بلوكتشين للاعبين باكتساب ملكية حقيقية لعناصرهم داخل اللعبة".