ديف بورتنوي يستضيف التوأم وينكلفوس من أجل الحديث عن بيتكوين

تام شمس - الجمعة 14 أغسطس 2020 01:04 صباحاً - نشر مؤسس بارستول سبورتس، ديف بورتنوي، مقطع فيديو لاجتماعه مع مؤسسي بورصة جيميني، تايلر وكاميرون وينكلفوس، على تويتر.

وقد دعا بورتنوي، المعروف أيضًا باسم Davey Day Trader على تويتر بسبب تصرفاته الغريبة في تداول الأسهم، التوأم وينكلفوس مؤخرًا إلى منزله لتعليمه عن بيتكوين، عبر تغريدة بتاريخ ٤ أغسطس.

بعد إحاطة بورتنوي بالأساسيات، قام التوأم بتوجيه متداول تويتر من خلال عدد قليل من عمليات الشراء على جيميني، باستخدام مبلغ ٢٥٠٠٠٠ دولار الذي أرسله إلى البورصة قبل وصولهم. وقد ناقش الثلاثي تشين لينك (LINK) بعد أن استفسر بورتنوي عن الأصل.

وبعد عمليات شراء الأصول المشفرة الجديدة، سأل المؤسس عن إنشاء أصل عملات مشفرة خاص به، والذي أشار إليه باسم "ديف كوين". وأوضح التوأم أنهما يمكنهما المساعدة في هذه الجبهة.

ذكر بورتنوي سابقًا العملة المشفرة عدة مرات في الماضي، وغالبًا ما كان يشير إلى ارتباكه حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقتنياته السابقة، والتي يقال إنه لا يمكنه الوصول إليها. ونأمل أن تكون محادثة اليوم قد حسنت دراية المتداول المشهور بالعملات المشفرة.