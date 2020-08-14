هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم مشغل للطرح الأولي للعملة الرقمية بتحريف تكنولوجيا منصته

تام شمس - الجمعة 14 أغسطس 2020 01:04 صباحاً - أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن إجراء قانوني ضد عملية اخرى للطرح الأولي للعملة الرقمية عام ٢٠١٧. حيث يواجه بون.تك وراجيش بافيثران، الرئيس التنفيذي للمشروع، اتهامات بالاحتيال من الهيئة بالإضافة إلى الرسوم المرتبطة بتسجيل الأوراق المالية، وفقًا لبيان صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم ١٣ أغسطس.

وأضاف البيان:

"وفقًا لأمر هيئة الأوراق المالية والبورصات، من نوفمبر ٢٠١٧ إلى يناير ٢٠١٨، جمعت بون.تك وبافيثران ما يقرب من ٥ ملايين دولار عن طريق بيع عملات بون لأكثر من ١٥٠٠ مستثمر في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم لجمع التمويل لتطوير وتسويق منصة لربط منشورات وظائف من أصحاب العمل مع العاملين المستقلين الذين يبحثون عن عمل".

وتزعم اتهامات الوكالة الحكومية أن عملات بون هي أوراق مالية، مشيرة إلى أن المشروع والمدير التنفيذي روجا لها كاستثمار دون تسجيلها على هذا النحو.

وتابع البيان:

"علاوة على ذلك، وجد الأمر أن بافيثران وبون.تك قدما بيانات خاطئة ومضللة، بما في ذلك الادعاءات بأن عملات بون كانت مستقرة وآمنة لأن منصة بون.تك قضت على التقلبات المتأصلة في أسواق الأصول الرقمية باستخدام التكنولوجيا المعلقة ببراءة اختراع لتحوط عملات بون بالدولار الأمريكي، بينما في الواقع لم يكن لدى بون.تك مثل هذه التكنولوجيا المعلقة ببراءة اختراع". Advertisements

بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن المتهم تفاخر بشبكة رئيسية استضافت المنصة، مما يجعلها متفوقة على الآخرين. ومن المفترض أن المشروع استخدم شبكة بلوكتشين عامة والتي كانت متاحة بالفعل في السوق.

وحسبما ورد في البيان، وصفت كريستينا ليتمان، رئيسة قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، أهمية المعلومات الصادقة حول الاستثمارات، مفترضة أن بون.تك ومديرها التنفيذي استغلا المستثمرين بادعاءات كاذبة.

قام الأطراف المتهمين بالتسوية، حيث التزمت شركة بون.تك بغرامة قدرها ٦٠٠٣٣٤ دولارًا، مع التنازل أيضًا عن ٥ ملايين دولار من الأرباح.

ويجب على بافيثران وشركته أيضًا "تدمير جميع عملات بون التي بحوزتهم، وإصدار طلبات لإزالة عملات بون من أي تداول إضافي على جميع منصات تداول الأصول الرقمية التابعة لجهات خارجية، والامتناع عن المشاركة في أي عروض مستقبلية لأوراق الأصول الرقمية"، حسبما قال البيان. "علاوة على ذلك، يتطلب الأمر من بافيثران دفع غرامة قدرها ١٥٠ ألف دولار مع منعه من العمل كضابط أو مدير شركة عامة."