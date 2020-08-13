بورصة "كوين ليست" تكافح لكنها تنجح في تجنب كارثة "نير"

تام شمس - الخميس 13 أغسطس 2020 08:52 صباحاً - شهدت المحاولة الثانية لكوين ليست لاستضافة عملية بيع توكن نير النهائية في غضون ٢٤ ساعة، انهيار البورصة مرة أخرى تحت تدفق حركة المرور من المستثمرين المحتملين.

تم التخطيط لعملية البيع النهائية لتوكنات نير قبل الشبكة الرئيسية يوم ١١ أغسطس، ومع ذلك، تم تأجيل بيع التوكن فجأة لمدة ٢٤ ساعة بعد أن تُرك المستثمرون ينقرون على التحديث ويملأون اختبارات الرموز المؤقتة لمدة ٩٠ دقيقة دون أن يتمكنوا من المشاركة في العرض.

وعلى الرغم من طمأنة كوين ليست للمستخدمين بأن المنصة سيتم توسيعها للتعامل مع الزيادة في حركة المرور، وجد العديد من المستثمرين أنفسهم اليوم مرة أخرى يقومون بالنقر فوق تحديث لمدة ساعتين تقريبًا أثناء انتظار الوصول إلى كوين ليست.

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وعلى الرغم من الأداء شبه الكارثي الذي حققته كوين ليست طوال فترة البيع، بلغت قيمة ١٠٠ مليون توكن نير المباعة ما يقرب من ٣٠ مليون دولار في غضون أقل من ثلاث ساعات من بدء البيع. لكن العديد من المستثمرين الراغبين في نير قد فاتهم الأمر، وألقى الكثير منهم باللوم على المشكلات الفنية.

مستثمرو نير المحتملون يتراجعون

انهالت الشكاوى على حساب كوين ليست على تويتر من المستثمرين المحتملين الذين لم يتمكنوا من شراء التوكنات، مع قيام الحساب بتغريد اعتذاره لمجتمع نير خلال الساعة الماضية:

كما قال موقع كوين ليست إن "المشاركة في عملية البيع كان مبالغًا فيها" وأن "غالبية المشاركين سيفوتهم الأمر دائمًا"، مضيفًا أن الشركة "تعمل حاليًا لتصحيح الأمر فيما بعد" من أجل "ضمان الإنصاف".