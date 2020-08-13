بورصة العملات المشفرة بيتفينكس متوقفة عن العمل الآن

تام شمس - الخميس 13 أغسطس 2020 02:56 صباحاً - توقفت خدمات بيتفينكس لمدة ساعتين على الأقل حتى كتابة هذه المقالة، ولم يتم تأكيد الوقت الذي سيتم فيه تشغيل البورصة مرة أخرى.

ووفقًا لتغريدة نشرتها البورصة يوم ١٢ أغسطس، أوقفت بيتفينكس التداول رسميًا اعتبارًا من الساعة ٢٠:٢٥ بالتوقيت العالمي المنسق. ولا تزال صفحة الحالة متصلة بالإنترنت، وتشير إلى أن البورصة تحقق في مشكلات الأداء المنخفض على المنصة.

حيث قالت بيتفينكس في تغريدة محدثة إنه "تم تحديد السبب ونعمل على استعادة أنشطة التداول". "جميع الأموال آمنة."

دفع المتداولين إلى بورصات أخرى

تضمنت العديد من ردود الفعل الفورية على البورصة رسائل مفادها أن المتداولون سيأخذون أموالهم ويذهبون إلى منازلهم (أو على الأقل إلى منصات بديلة)

حيث قال kerns_boisrond على تويتر: "لا يمكنني تحمل هذا بعد الآن". "سأترك هذه البورصة للأبد."

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كذلك أشار أحد الردود على تغريدته بواسطة thejukilo إلى أن المستخدم كان يتجه إلى باينانس. ومع ذلك، كان فرع باينانس في الولايات المتحدة قد توقف عن العمل أيضًا بشكل غير متوقع لعدة ساعات يوم ٧ أغسطس.

تعرضت بيتفينكس لأكثر من عدد قليل من حالات الانقطاع غير المجدولة (مثل معظم البورصات). وقد أفاد كوينتيليغراف في فبراير ٢٠١٩ أن البورصة توقفت لأكثر من ساعتين في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار العملات المشفرة.

وعلى الرغم من أن بيتفينكس صرحت بأن أموال جميع المستخدمين آمنة، قال الكثيرون إنهم يتوقعون أن تعوضهم البورصة عن أي خسائر محتملة.

قال qoserister "لقد اختفت ١٢ عملة إيثريوم الخاصة بي". "بيتفينكس لا يمكن الوثوق بها."