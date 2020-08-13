يام تعاني من انقطاع تقني بعد اتهامات بالاحتيال

تام شمس - الخميس 13 أغسطس 2020 12:54 صباحاً - حذرت يام فاينانس (يام)، أحدث بدعة في مجال العملات المشفرة، الجمهور مؤخرًا من خلل فني يؤثر على النظام الشامل.

حيث قال المشروع في تغريدة بتاريخ ١٢ أغسطس: "وجدنا خطًا في عقد إعادة التأسيس". وأضاف المشروع أن "جميع الأموال في عقد التكديس آمنة، حيث إن هذا جزء لا علاقة له بالبروتوكول"، مشيرًا أيضًا إلى أن مقتنيات توكنات يام للمشاركين لم تتغير.

مع استمرار ازدهار العملات المشفرة في التمويل اللامركزي، ظهر شيء يسمى البحث عن العوائد في دائرة الضوء. ويعد البحث عن العوائد في الأساس أحدث صيحة للدخل السلبي في العملات المشفرة. وقد صعدت يام إلى صدارة المحادثات مؤخرًا باعتبارها الجهة الرئيسية في ذلك القطاع.

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وعلى عكس العديد من الأصول في مجال العملات المشفرة، تفتخر يام بإمدادات توكنات سائلة بحثًا عن استقرار القيمة، استنادًا إلى السوق، حسبما أوضح تقرير سابق لكوينتيليغراف. وتتضمن العمليات "إعادة التأسيس" وyCRV، عملة يام مستقرة.

وقد قالت يام فاينانس عن الخطأ الذي تم الكشف عنه مؤخرًا في تغريدة لاحقة إن "عمليات إعادة إنشاء قاعدة البيانات بعد تغيير القاعدة الأولية ستضخ المزيد من يام أكثر مما هو مقصود". وأوضحت المزيد من التغريدات حلًا مقترحًا للأخطاء بالمشروع، بما في ذلك تعيين مستوى إعادة التأسيس الأساسي.

ويتبع الخطأ المعلن تغريدة بتاريخ ١١ أغسطس من الرئيس التنفيذي لشركة شيب شيفت وخبير العملات المشفرة إريك فورهيس، حيث وصف يام بأنها عملية احتيال.