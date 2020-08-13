إلقاء القبض على قائمين بتعدين عملات مشفرة ماليزيين يسرقون الكهرباء من الدولة

تام شمس - الخميس 13 أغسطس 2020 12:54 صباحاً - اعتقلت الشرطة الماليزية أربعة من مشغلي تعدين العملات المشفرة بعد أن اكتشفت أنهم كانوا يسرقون الكهرباء من شركة الطاقة المملوكة للدولة، ساراواك إينرجي بيرهاد (SEB).

ووفقًا لمالاي ميل، أمضت السلطات يومين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أربعة متاجر، يُعتقد أنها تضم ​​مراكز لتعدين العملات المشفرة. تقع المتاجر في مدن جالان تون أحمد زيدي أدروس وجالان بهلوان وجالان تونكو عبد الرحمن.

ووفقًا للتحقيق، سرق اللصوص أكثر من ٥٩٠٠٠ دولار شهريًا من شركة الكهرباء.

كما شاركت في العملية وحدة التفتيش الكهربائية (EIU)، من وزارة المرافق في ساراواك. وقد تم تقديم تفاصيل إضافية حول المخطط، حيث ذكروا:

"في جميع المباني، تبين أن كابلات التنصت المباشرة غير الآمنة من الإمداد الرئيسي الواردة كانت مخبأة في السقف الجبسي الذي تم توصيله مباشرة بالأجهزة الكهربائية لتجاوز العداد وتجنب قياسات الاستهلاك الفعلي للكهرباء". Advertisements

وبحسب ما ورد قامت المتاجر بتوليد ١٩١ دولارًا من فواتير الكهرباء الشهرية، مما يشير إلى أن القائمين بالتعدين قاموا أيضًا بالغش في عدادات الطاقة المحلية لجعلها تبدو عملية مشروعة.

كما تُظهر الأرقام من وحدة التفتيش الكهربائية أنه تم التحقيق في ٥٠ حالة سرقة كهرباء متعلقة بالعملات المشفرة منذ عام ٢٠١٨.

حيث اكتشفت سلطات إنفاذ القانون في قيرغيزستان مؤخرًا مزرعة تعدين للعملات المشفرة غير قانونية على أراضي منطقة اقتصادية حرة محلية (FEZ).

وتشهد جمهورية أبخازيا أيضًا زيادة في أنشطة تعدين العملات الرقمية على الرغم من كونها غير قانونية منذ عام ٢٠١٨. حيث ذكرت الجمارك أن هناك أجهزة تعدين تزيد قيمتها عن ٥٨٩٠٠٠ دولار قد عبرت الحدود على مدى الأشهر الستة الماضية.