تحذير بيتر برانت من تيثر يُنذر بالسوء، لكنه غير واضح

تام شمس - الخميس 13 أغسطس 2020 12:54 صباحاً - منذ 41 دقيقة
لم يتلاعب بيتر برانت بالكلمات عند وصف العملة المستقرة المثيرة للجدل
نشر براندت تغريدة يوم ١٠ أغسطس، ردًا على منشور منفصل يناقش القيمة السوقية لتيثر وإجمالي القيمة السوقية لصناعة العملات المشفرة بما يتماشى مع حجم الأصول الرقمية الإجمالي. وأضاف أن "تيثر هي مجرد عملة ورقية أخرى"، مع وضع تيثر في نفس فئة العملات الوطنية، مثل الدولار الأمريكي (USD).
ومن غير الواضح إذا ما كان براندت يشعر أن مخاطر الأصل تكمن في وضع العملة الورقية، أو ماضيها المتقلب باعتبارها عملة مستقرة.
عانت تيثر من وطأة العديد من التعليقات والادعاءات السلبية منذ بداية التكنولوجيا. حيث تؤكد العديد من هذه الادعاءات أن شركة تيثر لا تملك دعمًا كافيًا بالدولار الأمريكي لتبرير ربط التوكن بـ ١ دولار أمريكي.
كما واجهت الشركة أيضًا عددًا من الدعاوى القضائية والاستفسارات التنظيمية على مر السنين، على الرغم من استمرار نمو الأصول، حيث بلغت القيمة السوقية لها أكثر من ٧ مليارات دولار في وقت كتابة المقالة.
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