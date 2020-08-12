الأشخاص يقومون بالفعل ببناء أعمال تجارية حول وظيفة التكديس في كاردانو

تام شمس - الأربعاء 12 أغسطس 2020 11:55 مساءً - في مقابلة حديثة مع كوينتيليغراف، صرحت أبارنا جو، مديرة المنتجات في IOHK، شركة تطوير كاردانو (ADA)، أنه حتى في المرحلة الحالية من تطويرها، فإن المنصة هي أكثر بكثير من مجرد محفظة.

حيث هاجرت كاردانو مؤخرًا من بايرون إلى عصر شيلي، مع التركيز على اللامركزية من خلال إدخال تجمعات التكديس. ومع ذلك، لا تحتوي المنصة حتى الآن على عقود ذكية أو وحدة إدارة لامركزية. وبينما وعد تشارلز هوسكينسون بتنفيذ العقود الذكية قبل نهاية عام ٢٠٢٠، قالت جو لكوينتيليغراف إنها تعتبر كاردانو حتى الآن ناجحة. وأشارت إلى أن كاردانو تساهم بالفعل في اقتصاد الوظائف المؤقتة حيث يقوم مشغلو المجمعات بإنشاء أعمال تجارية حول مجمعات التكديس:

"قد تكون هذه طريقة للمستقبل حيث يمكنك أن تكون في المنزل ويمكنك تشغيل بروتوكول إثبات الحصة ويمكنك كسب بعض المكافآت مقابل ذلك. والكثير من مشغلي المجمعات لدينا يفعلون ذلك بالضبط ويحاولون معرفة كيفية مساعدتهم على الخروج من هذا العمل. بالنسبة لي، فقد عمل هذا بالفعل على بدء نجاح كاردانو ونظام إثبات الحصة." Advertisements

ومع ذلك، قالت جو إنه بالإضافة إلى العمل على قاعدة البيانات لترقية غوغوين، هناك مهام أخرى في متناول اليد. وتتمثل إحدى هذه المهام في تسهيل مجتمع للمطورين الذين يريدون إنشاء تطبيقات لامركزية باستخدام بلوتوس - وهي لغة تستند إلى هاسكيل تستخدمها عقود كاردانو الذكية:

"إذا لم نفهم أنواع تدفقات الأدوات وكيف يرغبون في بنائها، فعندئذٍ فإن وضع تلك الوظيفة على السلسلة سوف تستهدف مجموعة فرعية صغيرة جدًا من المطورين الخبراء. ونريد أن تكون هذه منصة يمكن للعديد من الأشخاص استخدامها".

لم يتم الإعلان عن تاريخ إصدار رسمي لغوغوين، على الرغم من أنه وفقًا لهوسكينسون، سيتم إطلاقه في عام ٢٠٢٠.